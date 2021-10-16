В Харькове мужчина затопил 15 квартир: срезал батареи и поехал за границу (фото)
В Харькове три дня без тепла находиться пятиэтажка. Отмечается, что 14 октября в дом дали отопление, однако один из его подъездов, а это 15 квартир, затопило водой.
Так, все произошло из-за соседа, который в своей квартире на пятом этаже вырезал трубы и затопил другие квартиры, - пишет "Суспільне".
По словам жительницы дома по улице Мира Татьяны Новиковой, весной видели соседа в последнее, а потом он уехал на заработки, а сейчас с ним связаться не могут.
"Он пьет. Перед майскими праздниками видели как он выносил, срезал ванну. Мы сами до вчерашнего дня ничего не знали, никто к нему туда не поднимался", - говорит Татьяна Новикова.
Также в семьи Ольги Шевченко вода в квартире с верхних этажей накопилась в навесном потолку детской комнаты, поэтому детей вынуждены временно отселить.
"Сначала мы думали, что оно промокло только с краю и мы частично снимем. А когда стали снимать, оно все сырое, все крошится, хрупкое, и пришлось все снимать", - говорит она.У Харкові чоловік затопив 15 квартир (suspilne.media)
Как рассказал юрист Роман Чумак, возместить убытки должен владелец квартиры на пятом этаже. Поэтому, если он этого не сделает, то жители дома обратятся в суд с групповым иском. Кроме того, если у него нет средств, то исполнитель вправе принудительно продать квартиру.
"Если у человека нет средств, к примеру, нигде не работает, исполнитель имеет право принудительно продать квартиру и такого человека выселить, поскольку уже эта квартира продана, деньги будут выплачены тем людям, которые пострадали, а разница будет выдана владельцу этой квартиры", - объяснил юрист.
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