Как выбрать лучшие помидоры: держите простые лайфхаки

Профессиональные повара ответственно подходят к выбору томатов. Ведь в блюдо, куда подойдут черри, нельзя добавлять "сливки" или крупные салатные томаты.

Какие кулинарные критерии можно применить к томатам?

Размер

Маленькие красиво смотрятся в салате, а гигантские можно считать выгодными для выращивания.

Аромат

Бывают томаты с насыщенным ароматом и бывать невыразительными (некоторые называют их пластмассовыми).

Вкус

Могут быть очень сладкие, могут быть сильно кислые, может быть микс. И конечно же что в разных блюдах или консервах нужны разные типы.

Фото: помидоры разного цвета прекрасно смотрятся в салате (pixabay)

Количество и величина семян

Бывают томаты, в которых почти нет семян, а только мясистое наполнение

Количество воды

Из сочных томатов лучше всего делать сок.

Срок хранения

Подумайте, какое количество томатов вы планируете закупить и как быстро их съесть.

Другие показатели выбора помидоров

"Конечно не только сорт определяет характеристики, также это вопрос применения удобрений, насколько спелыми их собрали, насколько удачны были погодные условия и вообще климат выращивания", - добавили кулинарные эксперты.