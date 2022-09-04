UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выбрать лучшие помидоры: держите простые лайфхаки

Как выбрать лучшие помидоры (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Правильно выбранные помидоры помогут приготовить вкусное блюдо или сделать закрутки на зиму. Много чего зависит, для чего вы планируете использовать овощ: для сока, салата, закваски или пасты.

Как правильно выбирать помидоры, по каким критериям их оценивать, рассказали на странице Faceboook "Всип перцю".

Профессиональные повара ответственно подходят к выбору томатов. Ведь в блюдо, куда подойдут черри, нельзя добавлять "сливки" или крупные салатные томаты.

Какие кулинарные критерии можно применить к томатам?

  • Размер

Маленькие красиво смотрятся в салате, а гигантские можно считать выгодными для выращивания.

  • Аромат

Бывают томаты с насыщенным ароматом и бывать невыразительными (некоторые называют их пластмассовыми).

  • Вкус

Могут быть очень сладкие, могут быть сильно кислые, может быть микс. И конечно же что в разных блюдах или консервах нужны разные типы.

Фото: помидоры разного цвета прекрасно смотрятся в салате (pixabay)

  • Количество и величина семян

Бывают томаты, в которых почти нет семян, а только мясистое наполнение

  • Количество воды

Из сочных томатов лучше всего делать сок.

  • Срок хранения

Подумайте, какое количество томатов вы планируете закупить и как быстро их съесть.

Другие показатели выбора помидоров

"Конечно не только сорт определяет характеристики, также это вопрос применения удобрений, насколько спелыми их собрали, насколько удачны были погодные условия и вообще климат выращивания", - добавили кулинарные эксперты.

Ранее мы писали про лучшие украинские рецепты квашеных помидоров.

Также сообщалось, какой сорт помидоров в разы полезнее других.

Читайте РБК-Украина в Google News
помидоры