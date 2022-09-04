Як вибрати найкращі помідори: тримайте прості лайфхаки

Професіональні кухарі відповідально підходять до вибору томатів. Адже в страву, куди підійдуть чері, не можна додавати "сливки" чи великі салатні томати.

Які кулінарні критерії можна застосувати до томатів?

Розмір

Малесенькі гарно виглядають в салаті, а гігантські можна вважати вигідними для вирощування.

Аромат

Бувають томати із насиченим ароматом і бувать невиразні (дехто називає їх пластмасовими).

Смак

Можуть бути дуже солодкі, можуть бути сильно кислі, може бути мікс. І звичайно ж що в різних стравах чи консервах потрібні різні типи.

Фото: Помідори різного кольору чудово виглядають в салаті (pixabay)

Кількість і величина насіння

Бувають томати, в яких майже немає насіння, а тільки м'ясисте наповнення

Кількість води

З соковитих томатів найкраще робити сік.

Термін зберігання

Подумайте, яку кількість томатів ви плануєте закупити і як швидко їх з'їсти.

Інші показники вибору помідорів

"Звичайно не тільки сорт визначає характеристики, також це питання застосування добрив, наскільки стиглими їх зібрали, наскільки вдалі були погодні умови і взагалі клімат вирощування", - додали кулінарні експерти.