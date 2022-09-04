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Як вибрати найкращі помідори: тримайте прості лайфхаки

Як вибрати найкращі помідори (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Правильно вибрані помідори допоможуть приготувати смачну страву чи зробити закрутки на зиму. Багато чого залежить, для чого ви плануєте використовувати овоч: для соку, салату, закваски чи пасти.

Як правильно вибирати помідори, за якими критеріями їх оцінювати, розповіли на сторінці Faceboook "Всип перцю".

Професіональні кухарі відповідально підходять до вибору томатів. Адже в страву, куди підійдуть чері, не можна додавати "сливки" чи великі салатні томати.

Які кулінарні критерії можна застосувати до томатів?

  • Розмір

Малесенькі гарно виглядають в салаті, а гігантські можна вважати вигідними для вирощування.

  • Аромат

Бувають томати із насиченим ароматом і бувать невиразні (дехто називає їх пластмасовими).

  • Смак

Можуть бути дуже солодкі, можуть бути сильно кислі, може бути мікс. І звичайно ж що в різних стравах чи консервах потрібні різні типи.

Фото: Помідори різного кольору чудово виглядають в салаті (pixabay)

  • Кількість і величина насіння

Бувають томати, в яких майже немає насіння, а тільки м'ясисте наповнення

  • Кількість води

З соковитих томатів найкраще робити сік.

  • Термін зберігання

Подумайте, яку кількість томатів ви плануєте закупити і як швидко їх з'їсти.

Інші показники вибору помідорів

"Звичайно не тільки сорт визначає характеристики, також це питання застосування добрив, наскільки стиглими їх зібрали, наскільки вдалі були погодні умови і взагалі клімат вирощування", - додали кулінарні експерти.

Раніше ми писали про найкращі українські рецепти квашених помідорів.

Також повідомлялося, який сорт помідорів в рази корисніший за інші.

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