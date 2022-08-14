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В бочке, на зиму и "быстрые": лучшие украинские рецепты квашеных помидоров

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 15:59
В бочке, на зиму и "быстрые": лучшие украинские рецепты квашеных помидоров Квашеные помидоры (скриншот: YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Никита Мельников

Квашеные помидоры - невероятно вкусная закуска, которая подойдет к мясу, картофелю, каше или любому другому блюду на вашем столе. Спелые красные томаты можно закладывать в кадки, квасить на зиму в банках, а можно даже сделать "быстрые", лакомиться которыми можно уже за день-два!

В материале Styler далее делимся с вами рецептами от лучших украинских кулинаров - как народных, так и профессионалов.

Квашеные помидоры "от тещи" без уксуса и сахара

Такие помидоры лучше всего квасить в бочках, но если нет, можно обойтись и другой тарой.

Составляющие (на 5 кг помидоров):

  • 10-20 шт. виноградных листьев
  • 30-40 шт. листьев вишни
  • 8-10 шт. перца горошком (на 1 литр воды)
  • 3-4 шт. лаврового листа
  • 30 г соли (1 ст. л. с горкой) на литр воды
  • 0,8-1 кг лука

Как заквасить помидоры

Хорошо промойте помидоры, переберите их. Желательно мыть водой не из-под крана, чтобы была без хлорки.

Налейте в кастрюлю примерно 5 литров воды, засыпьте перец горошком, добавьте соль, лавровый лист и проварите минут пять.

Промойте листья винограда, вишни, нарежьте лук тонкими кольцами.

Заложите на дно сосуда для заквашивания листья, помидоры, лук. Повторяйте, пока не заложите все томаты.

В бочке, на зиму и &quot;быстрые&quot;: лучшие украинские рецепты квашеных помидоров

Переложите помидоры листьями и луком (скриншот: YouTube/НАШІ БЕСАГИ)

Сверху засыпьте все листьями и залейте рассолом, который уже остыл.

Прижмите помидоры крышкой-гнетом и оставьте при комнатной температуре (18-22 градуса).

Самыми вкусными будут помидоры через две недели. Их можно уже смаковать, а кадку надо переместить в холодное место.

Смотрите ниже на видео процесс квашения помидоров в бочке:

Помидоры на зиму в банках

Такие помидоры квасятся холодным способом и хранятся в банках под капроновой крышкой круглый год. Понадобятся мясистые помидоры, сливки не подойдут.

Составляющие на 3-литровую банку:

  • 2 веточки укропа
  • 1,8 кг помидоров
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 корень хрена
  • 1 кусочек острого перца
  • 1 веточка петрушки
  • 1,4 литра воды
  • 95 г соли
  • 2 ч. л. сахара

В бочке, на зиму и &quot;быстрые&quot;: лучшие украинские рецепты квашеных помидоров

Такие помидоры в погребе простоят всю зиму (скриншот: YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Пошаговое приготовление

Хорошо промойте помидоры, очистите от зеленых хвостиков. Растворите соль в воде. Подготовьте чистые банки.

На дно банки выложите веточку укропа. Заложите помидоры, нарезанный чеснок, корень хрена, кусочек острого перца, веточку петрушки, еще одну веточку укропа.

Залейте помидоры водой и закройте крышкой. Такие помидоры будут храниться в погребе всю зиму.

Ниже на видео рецепт квашеных помидоров в банках:

"Быстрые" помидоры

Такие помидоры по рецепту известного кулинара, судьи МастерШеф Татьяны Литвиновой, будут готовы уже через 1-2 дня.

Составляющие на банку 2 л:

  • 1,5 кг помидоров "Сливка"
  • 1 шт. моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 веточки листового сельдерея
  • 1 шт. острого перца
  • 2 шт. лаврового листа
  • 30 г соли
  • 1 л воды

В бочке, на зиму и &quot;быстрые&quot;: лучшие украинские рецепты квашеных помидоров

Такие помидоры можно есть уже через день-два (скриншот: YouTube/Татьяна Литвинова)

Как заквасить "быстрые" помидоры

Тщательно помойте спелые помидоры. Пробланшируйте их: сделайте надрез крест-накрест, залейте кипятком помидоры.

Нарежьте очищенную морковь кружочками, перчик и чеснок - пополам. Растворите в чуть теплой воде (1 литре) соль (столовую ложку с горкой).

Почистите кожицу с помидоров. Заложите в банку сельдерей, чеснок, лавровый лист, перец. Далее - помидоры, пересыпая кружочками моркови. Сверху можно добавить остальной сельдерей, еще один лавровый листок.

Залейте рассолом и закройте крышкой неплотно. В банку должен попадать воздух для процесса квашения.

Банку лучше всего поставить в тепло - где-то на солнечную сторону, тогда помидоры заквасятся за один, максимум два дня.

Смотрите на видео, как кулинар квасит помидоры. Это не только вкусно, а еще и красиво!

Ранее мы писали, какой сорт помидоров в разы полезнее других.

Также читайте, как приготовить помидоры по-корейски.

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