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Как выбрать лучшие помидоры: держите простые лайфхаки

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Воскресенье 04 сентября 2022 16:03
Как выбрать лучшие помидоры: держите простые лайфхаки Как выбрать лучшие помидоры (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Правильно выбранные помидоры помогут приготовить вкусное блюдо или сделать закрутки на зиму. Много чего зависит, для чего вы планируете использовать овощ: для сока, салата, закваски или пасты.

Как правильно выбирать помидоры, по каким критериям их оценивать, рассказали на странице Faceboook "Всип перцю".

Профессиональные повара ответственно подходят к выбору томатов. Ведь в блюдо, куда подойдут черри, нельзя добавлять "сливки" или крупные салатные томаты.

Какие кулинарные критерии можно применить к томатам?

  • Размер

Маленькие красиво смотрятся в салате, а гигантские можно считать выгодными для выращивания.

  • Аромат

Бывают томаты с насыщенным ароматом и бывать невыразительными (некоторые называют их пластмассовыми).

  • Вкус

Могут быть очень сладкие, могут быть сильно кислые, может быть микс. И конечно же что в разных блюдах или консервах нужны разные типы.

Как выбрать лучшие помидоры: держите простые лайфхаки

Фото: помидоры разного цвета прекрасно смотрятся в салате (pixabay)

  • Количество и величина семян

Бывают томаты, в которых почти нет семян, а только мясистое наполнение

  • Количество воды

Из сочных томатов лучше всего делать сок.

  • Срок хранения

Подумайте, какое количество томатов вы планируете закупить и как быстро их съесть.

Другие показатели выбора помидоров

"Конечно не только сорт определяет характеристики, также это вопрос применения удобрений, насколько спелыми их собрали, насколько удачны были погодные условия и вообще климат выращивания", - добавили кулинарные эксперты.

Ранее мы писали про лучшие украинские рецепты квашеных помидоров.

Также сообщалось, какой сорт помидоров в разы полезнее других.

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