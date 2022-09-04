Як вибрати найкращі помідори: тримайте прості лайфхаки
Правильно вибрані помідори допоможуть приготувати смачну страву чи зробити закрутки на зиму. Багато чого залежить, для чого ви плануєте використовувати овоч: для соку, салату, закваски чи пасти.
Як правильно вибирати помідори, за якими критеріями їх оцінювати, розповіли на сторінці Faceboook "Всип перцю".
Професіональні кухарі відповідально підходять до вибору томатів. Адже в страву, куди підійдуть чері, не можна додавати "сливки" чи великі салатні томати.
Які кулінарні критерії можна застосувати до томатів?
- Розмір
Малесенькі гарно виглядають в салаті, а гігантські можна вважати вигідними для вирощування.
- Аромат
Бувають томати із насиченим ароматом і бувать невиразні (дехто називає їх пластмасовими).
- Смак
Можуть бути дуже солодкі, можуть бути сильно кислі, може бути мікс. І звичайно ж що в різних стравах чи консервах потрібні різні типи.
Фото: Помідори різного кольору чудово виглядають в салаті (pixabay)
- Кількість і величина насіння
Бувають томати, в яких майже немає насіння, а тільки м'ясисте наповнення
- Кількість води
З соковитих томатів найкраще робити сік.
- Термін зберігання
Подумайте, яку кількість томатів ви плануєте закупити і як швидко їх з'їсти.
Інші показники вибору помідорів
"Звичайно не тільки сорт визначає характеристики, також це питання застосування добрив, наскільки стиглими їх зібрали, наскільки вдалі були погодні умови і взагалі клімат вирощування", - додали кулінарні експерти.
Раніше ми писали про найкращі українські рецепти квашених помідорів.
Також повідомлялося, який сорт помідорів в рази корисніший за інші.