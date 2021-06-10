Как выбрать качественное и вкусное мороженое: держите советы от эксперта

Обратите внимание на цену

В первую очередь эксперты советуют обращать внимание на цену мороженого. Самое доступное в Украине – от 8 гривен.

"Если рассматривать состав пломбира стоимостью 8 гривен, увидим, что здесь есть как молочные жиры, так и не молочные. А жирность всего 3% – отсюда и такая низкая цена. Если открыть и дать постоять, увидим, что мороженое консистенцией похожее на пену, а настоящий пломбир более твердый ", – объяснила эксперт по защите прав потребителей Ольга Котехова.

То есть, производитель заранее предупреждает покупателя, что за низкую цену качественное мороженое ожидать не стоит. Поэтому стоит обращать внимание на то, что стоит дороже, например, от 30 гривен.

"В составе указано какао, апельсиновые дополнения. Оно на палочке и покрыто шоколадом с апельсиновыми прожилками. Поэтому и дороже. Но если посмотреть на состав, увидим – это мороженое натуральное. Еще и на 20 граммов тяжелее, чем пломбир! А вот фруктовое мороженое в среднем дешевле чем шоколадное всего на 9 гривен, однако уже без натуральных компонентов. Но на упаковке указано, что фруктовый наполнитель на 40% состоит из фруктов. Однако это не свежие, а сушеные или вяленые плоды, - добавила эксперт.

Упаковка должна быть целой

Кроме того, нужно обращать внимание на целостность продукта. Упаковка должна быть запечатанной, а мороженное – нормальной формы, не мятое.

"Ни в коем случае не следует покупать мороженое с мятой или испорченной упаковкой. Это может вызвать отравление, там заводятся микроорганизмы. И обращайте внимание на форму изделия – она не должна быть деформированной, это означает, что мороженое замораживалось и размораживалось. Всегда обращаете внимание на состав, потому что отметки "пломбир" - это такой маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к продукту", - объяснила Котехова.

И как бы ни хотелось холодных сладостей в жару – не спешите и внимательно изучайте содержание продукта и качество упаковки.