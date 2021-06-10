Як вибрати якісне і смачне морозиво: тримайте поради від експерта

Зверніть увагу на ціну

В першу чергу експерти радять звертати увагу на ціну морозива. Найдоступніше в Україні - від 8 гривень.

"Якщо розглядати склад пломбіру вартістю 8 гривень, побачимо, що тут є як молочні жири, так і не молочні. А жирність всього 3% – звідси й така низька ціна. Якщо відкрити та дати постояти, побачимо, що морозиво консистенцією схоже на піну, а справжній пломбір більш твердий ", – пояснила експерт із захисту прав споживачів Ольга Котехова.

Тобто, виробник заздалегідь попереджає покупця, що за низьку ціну якісне морозиво очікувати не варто. Тому варто звертати увагу на те, що коштує дорожче, наприклад, від 30 гривень.

"У складі вказано какао, апельсинові доповнення. Воно на паличці та покрито шоколадом з апельсиновими прожилками. Тому і дорожче. Але якщо подивитися на склад, побачимо - це морозиво натуральне. Ще й на 20 грамів важче, ніж пломбір! А ось фруктове морозиво в середньому дешевше ніж шоколадне всього на 9 гривень, проте вже без натуральних компонентів. Але на упаковці зазначено, що фруктовий наповнювач на 40% складається з фруктів. Однак це не свіжі, а сушені або в'ялені плоди, - додала експерт.

Упаковка повинна бути цілою

Крім того, потрібно звертати увагу на цілісність продукту. Упаковка повинна бути запечатаною, а морозиво – нормальної форми, не м'яте.

"Ні в якому разі не слід купувати морозиво з м'ятою або зіпсованою упаковкою. Це може викликати отруєння, там заводяться мікроорганізми. І звертайте увагу на форму виробу – вона не повинна бути деформованою, це означає, що морозиво заморожувалося і розморожувалося. Завжди звертаєте увагу на склад, тому що позначки "пломбір" - це такий маркетинговий хід, щоб привернути увагу до продукту", - пояснила Котехова.

І як би не хотілося холодних солодощів в спеку – не поспішайте та уважно вивчайте зміст продукту і якість упаковки.