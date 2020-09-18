Как выбрать идеальный алкоголь для шашлыка, чтобы раскрыть его вкус

Выбор алкоголя зависит от того, из какого мяса готовится шашлык
Готовка шашлыка, как правило, связана с отдыхом на природе. Нередко употребление мяса, приготовленного под открытым небом, дополняют алкогольными напитками. И не все делают это правильно. Эксперты рассказали о том, как правильно выбрать алкогольный напиток к шашлыку, чтобы лучшим образом раскрыть его вкус.
От чего зависит выбор алкоголя к шашлыку?
Цели употребления алкоголя вместе с поеданием шашлыка могут быть разными, однако влияние выбранного напитка на вкусовые качества мяса неоспоримы. Для каждого вида мяса есть свои правила выбора алкоголя.
К примеру, мясо с ярким ароматом сочетают с ароматным и насыщенным алкоголем - с красным полусладким мерло или божоле. Душистое вино скрывает специфический запах шашлыка, делает его союз со спиртным гармоничным. Но иногда мясной аромат хотят подчеркнуть. В этом случае наоборот, вино выбирают легкое и с нейтральным букетом.
Чем жирнее и сытнее шашлык, тем крепче должен быть напиток. Хорошо подойдут крепкое полусладкое вино, темное терпкое пиво, коньяк.
Нежирное мясо идеально сочетается с легкими напитками с небольшим содержанием спирта, такими как сухое вино, светлое пиво, коктейли.
Выбор алкоголя также зависит от самой компании - каждый из отдыхающих должен опираться на свои вкусы.
Как выбрать алкоголь под конкретный вид мяса:
Стоит отметить, что самым популярным напитком для отдыха на природе с шашлыками является пиво. Жирная сочная свинина, бесподобна с классическими лагерами. Все нотки вкуса нежной и сочной баранины помогут передать темные терпкие портеры. Под курицу лучше идут светлые, умеренно хмельные сорта. Не обойтись без пива, если решили пожарить на гриле колбаски. Сорт в этом случае выбирайте в зависимости от жирности продукта – чем она больше, тем плотнее и ароматнее должен быть пенный напиток.
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