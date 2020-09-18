Как выбрать идеальный алкоголь для шашлыка, чтобы раскрыть его вкус

Готовка шашлыка, как правило, связана с отдыхом на природе. Нередко употребление мяса, приготовленного под открытым небом, дополняют алкогольными напитками. И не все делают это правильно. Эксперты рассказали о том, как правильно выбрать алкогольный напиток к шашлыку, чтобы лучшим образом раскрыть его вкус.

От чего зависит выбор алкоголя к шашлыку?

Цели употребления алкоголя вместе с поеданием шашлыка могут быть разными, однако влияние выбранного напитка на вкусовые качества мяса неоспоримы. Для каждого вида мяса есть свои правила выбора алкоголя.

К примеру, мясо с ярким ароматом сочетают с ароматным и насыщенным алкоголем - с красным полусладким мерло или божоле. Душистое вино скрывает специфический запах шашлыка, делает его союз со спиртным гармоничным. Но иногда мясной аромат хотят подчеркнуть. В этом случае наоборот, вино выбирают легкое и с нейтральным букетом.

Чем жирнее и сытнее шашлык, тем крепче должен быть напиток. Хорошо подойдут крепкое полусладкое вино, темное терпкое пиво, коньяк.

Нежирное мясо идеально сочетается с легкими напитками с небольшим содержанием спирта, такими как сухое вино, светлое пиво, коктейли.

Выбор алкоголя также зависит от самой компании - каждый из отдыхающих должен опираться на свои вкусы.

Как выбрать алкоголь под конкретный вид мяса:

Шашлык из птицы идеально дополнит белое столовое вино, сладкое или полусладкое с ненавязчивым ароматом и умеренной кислотностью. Для такой птицы как утка или гусь лучше выбрать более ароматные сорта, так как запах этого мяса нравится далеко не всем.

Шашлык из баранины, свинины, телятины лучше всего сочетается с красным вином. Для мяса барашка лучше всего подойдет грузинское крепкое вино, в холодное время лучшим дополнением станет коньяк.

Молодую телятину лучше всего запивать красным вином, но сухим, слегка терпким, с густым сочным ароматом.

Шашлык из свинины обычно жирный, поэтому требует крепленого красного вина, но не слишком пряного.

Под сочный ароматный стейк из свинины подойдет коньяк или виски.

Дымный привкус молодой телятины и ароматной баранины необычно оттенит темный ром.

Стоит отметить, что самым популярным напитком для отдыха на природе с шашлыками является пиво. Жирная сочная свинина, бесподобна с классическими лагерами. Все нотки вкуса нежной и сочной баранины помогут передать темные терпкие портеры. Под курицу лучше идут светлые, умеренно хмельные сорта. Не обойтись без пива, если решили пожарить на гриле колбаски. Сорт в этом случае выбирайте в зависимости от жирности продукта – чем она больше, тем плотнее и ароматнее должен быть пенный напиток.

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