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Как выбрать идеальный алкоголь для шашлыка, чтобы раскрыть его вкус

Автор: Styler

Выбор алкоголя зависит от того, из какого мяса готовится шашлык

Готовка шашлыка, как правило, связана с отдыхом на природе. Нередко употребление мяса, приготовленного под открытым небом, дополняют алкогольными напитками. И не все делают это правильно. Эксперты рассказали о том, как правильно выбрать алкогольный напиток к шашлыку, чтобы лучшим образом раскрыть его вкус.

От чего зависит выбор алкоголя к шашлыку?

Цели употребления алкоголя вместе с поеданием шашлыка могут быть разными, однако влияние выбранного напитка на вкусовые качества мяса неоспоримы. Для каждого вида мяса есть свои правила выбора алкоголя.

К примеру, мясо с ярким ароматом сочетают с ароматным и насыщенным алкоголем - с красным полусладким мерло или божоле. Душистое вино скрывает специфический запах шашлыка, делает его союз со спиртным гармоничным. Но иногда мясной аромат хотят подчеркнуть. В этом случае наоборот, вино выбирают легкое и с нейтральным букетом.

Чем жирнее и сытнее шашлык, тем крепче должен быть напиток. Хорошо подойдут крепкое полусладкое вино, темное терпкое пиво, коньяк.

Нежирное мясо идеально сочетается с легкими напитками с небольшим содержанием спирта, такими как сухое вино, светлое пиво, коктейли.

Выбор алкоголя также зависит от самой компании - каждый из отдыхающих должен опираться на свои вкусы.

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Как выбрать алкоголь под конкретный вид мяса:

  • Шашлык из птицы идеально дополнит белое столовое вино, сладкое или полусладкое с ненавязчивым ароматом и умеренной кислотностью. Для такой птицы как утка или гусь лучше выбрать более ароматные сорта, так как запах этого мяса нравится далеко не всем.
  • Шашлык из баранины, свинины, телятины лучше всего сочетается с красным вином. Для мяса барашка лучше всего подойдет грузинское крепкое вино, в холодное время лучшим дополнением станет коньяк.
  • Молодую телятину лучше всего запивать красным вином, но сухим, слегка терпким, с густым сочным ароматом.
  • Шашлык из свинины обычно жирный, поэтому требует крепленого красного вина, но не слишком пряного.
  • Под сочный ароматный стейк из свинины подойдет коньяк или виски.
  • Дымный привкус молодой телятины и ароматной баранины необычно оттенит темный ром.

Стоит отметить, что самым популярным напитком для отдыха на природе с шашлыками является пиво. Жирная сочная свинина, бесподобна с классическими лагерами. Все нотки вкуса нежной и сочной баранины помогут передать темные терпкие портеры. Под курицу лучше идут светлые, умеренно хмельные сорта. Не обойтись без пива, если решили пожарить на гриле колбаски. Сорт в этом случае выбирайте в зависимости от жирности продукта – чем она больше, тем плотнее и ароматнее должен быть пенный напиток.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие продукты нельзя готовить на мангале и гриле.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали мясо, из которого шашлык делать не рекомендуется.

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