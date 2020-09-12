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Продукты, которые нельзя готовить на мангале и гриле: будьте осторожны

Суббота 12 сентября 2020 13:44
Продукты, которые нельзя готовить на мангале и гриле: будьте осторожны
Продукты, которые категорически нельзя жарить на мангале и гриле (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Эксперты назвали продукты, которые категорически нельзя готовить на открытом огне

Теплые дни почти на исходе и люди торопятся, чтобы насладиться природой, отдыхом и вкусными блюдами, приготовленными на мангалах и грилях. Однако специалисты утверждают, что далеко не все можно готовить на открытом огне и вы будете удивлены, что попало в этот список.

Как объясняют эксперты на сайте Eatthis.com, кроме того, что вы испортите вкус этих продуктов, вы можете подвергнуть опасности свое здоровье.

Бекон. Существует мнение, что именно на гриле бекон получается идеально хрустящим. Однако, это не так и приготовление бекона таким образом очень опасно. Брызги жира легко воспламеняются, а сам бекон быстро становится сухим. Готовьте его в духовке.

Бургеры. В американских фильмах часто можно увидеть приготовление бургеров на мангалах и грилях во дворе. Однако это быстрый способ испортить блюдо, так как на решетке весь сок и жир стекает вниз, а бургер становится малосъедобным. Специалисты рекомендуют готовить бургеры в закрытой чугунной посуде.

Очищенные креветки. Приготовление креветок в панцире на гриле – допустимо, а вот очищенные – категорически нет. Мякоть креветок слишком чувствительна к высыханию и если их поместить в горячий гриль, то вы их просто испортите.

Филе миньон. Основная проблема – мясо быстро подсыхает снаружи и долго пропекается внутри. Это грозит не только тем, что блюдо будет испорчено, но и проблемами с желудком. Филе миньон лучше всего готовить с чесночным маслом на чугунной сковороде.

Свиные отбивные. Тут такая же проблема, как и с филе миньон – отбивные быстро зажарятся и высохнут. Не самое удачное блюдо для мангала и гриля.

Листья салата. Любителям овощей гриль стоит задуматься, все ли можно положить на решетку. Эксперты утверждают, ромэн на гриле – классическая еда на гриле, но не стоит класть на решетку красные и зеленые листья салат. Они просто вянут и становятся горькими.

Рыба. Кусочки рыбы на гриле не самая лучшая идея. Рыба прилипает к решетке и начинает слоиться прежде, чем вы ее съедите. Можно использовать специальные кедровые доски, фольгу или уложить рыбу на дольки цитрусовых, чтобы легче было снять с решетки после приготовления.

Напомним, ранее мы писали о том, какие дрова категорически нельзя использовать для шашлыка.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали мясо, из которого шашлык делать не рекомендуется.

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