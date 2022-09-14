Бензин, дизель или газ? Как выбрать лучший генератор для дома: сравнение и советы

Недавно россияне нанесли удары по ТЭЦ в Харьковской, Сумской, Днепровской и Полтавской областях. В результате тысячи домов оказались обесточенными. На такие случаи незаменимой вещью становится генератор.

Styler разобрался, какой генератор лучше выбирать, чтобы в доме всегда было светло.

Урок математики - считаем мощность

Для генератора мощность - это важнейший показатель работы, от которого будет зависеть и цена. Правильно определенная мощность станет вашей гарантией подачи достаточного количества тока без избытка затрат на топливо.

Чтобы рассчитать необходимую мощность генератора, выпишите мощности всех нужных приборов. Обычно ее пишут в инструкции, техпаспорте или на этикетке. Добавьте все эти цифры - и вуаля! Мощность генератора вычтена. Советуем добавить еще 15-20% к полученной сумме, чтобы иметь запас и избежать сбоев в работе.

Дизель, бензин или газ?

В этом аспекте прежде всего ориентируйтесь на цены на топливо и ваш бюджет. Однако заметьте, что дизельные на 20-30% дороже бензиновых, хотя и производят больше мощности - более 5 кВт.

Бензиновые генераторы хорошо подойдут для использования в быту, ведь производят 3-5 кВт мощности. Этого вполне достаточно для функционирования дома или квартиры. Бензиновый генератор может работать до 8 часов без остановки, но и расход топливного материала будет соответствующим.

Что касается газовых генераторов, то это наименее распространенный тип. Для его работы нужны газовые баллоны. Это значит, что генератор будет работать столько, сколько объема имеет баллон. Однако на современном рынке можно найти и такие, которые заправляют бензином, что делает газовые генераторы более универсальными.

Бензиновый генератор (фото: facebook.com/olvinskyihor)

Система запуска

Система запуска - это способ включения генератора. Существует несколько типов систем.

Ручная - самая распространенная система запуска, которая установлена в самые дешевые генераторы. Ручной запуск требует определенных физических усилий, поэтому, например, женщине может быть сложно с этим справиться.

В электрической системе надо нажать на кнопку или повернуть ключ зажигания. Такая модель будет стоить дороже, но вы по крайней мере платите за комфорт.

Автоматическая система запуска является беспроигрышным вариантом для производства или предприятия. Как только происходит сбой электросети, генератор сам включается. Соответственно этот тип генератора самый дорогой.

Дистанционный запуск происходит через пульт, на котором только две кнопки: включить и выключить.

Как выбрать альтернатор

Альтернатор - это механизм, который преобразует механическую энергию двигателя в электрический ток. Альтернатор может быть синхронным и асинхронным.

Синхронные модели имеют более сложную конструкцию, больший вес и более высокую цену. К тому же в своем механизме они имеют специальные щетки, которые время от времени надо менять. Зато синхронные альтернаторы стабильно дают напряжение и ток.

С асинхронным альтернатором все абсолютно наоборот. Он легче, проще и дешевле. Не боится коротких замыканий, но специалисты не советуют использовать их с чувствительными устройствами.

Ценовая политика на генераторы варьируется в среднем от 20 до 40 тысяч гривен, поэтому учитывайте семейный кошелек и потребности использования.

Бензогенераторы (фото: facebook.com/QEnergy.ua)