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Выбрасывают на свалки и сжигают возле домов: в Киеве провели псевдоутилизацию покрышек

Автор: Роман Мирончук

В Киеве произошел скандал после того, как активисты обнаружили котлован, в который выбрасывали покрышки вместо того, чтобы их утилизировать. Теперь стало известно, что таких свалок в городе несколько и более того некоторые покрышки просто сжигали перед домами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На днях на Троещине местный житель увидел столб черного дыма и пошел посмотреть, что происходит. Там он увидел покрышки, которые сейчас начали вытаскивать из земли коммунальщики.

"Было очень большое возгорание, дыма очень много было. Вонь была очень едкая", - рассказал Вячеслав.

В Киеве покрышки выбрасывают на свалки и жгут возле домов (скриншот с видео)

Стоит отметить, что покрышки вывезли и сжигали на стихийной свалке, которая находится возле детского сада и новостроек. Там также обнаружили и другие покрашенные покрышки.

В этом году столичные власти приняли решения убрать покрышки из дворов. Но они обещали вывозить их на специальные предприятия и утилизировать.

Выкопанные покрышки на Троещине ждут вывоза (фото: РБК-Украина)

По словам преподавателя кафедры экологии Киево-Могилянской академии Бориса Васильковского, покрышки закапывать нельзя, так как это нарушение правил благоустройства.

"Если говорить о том, когда их начинают сжигать, то это и фенолы, и сажа, и углекислый газ. Выбросы идут колоссальные", - отметил эксперт.

К псевдоутилизации могут быть причастны сами коммунальщики. В сети появилось видео грузовиков, которые высыпали покрышки на стихийную свалку. На МАЗах была надпись "Киевавтодор".

Активисты уже обратились в полицию.

В Киеве покрышки выбрасывают на свалки и жгут возле домов (видео: YouTube)

Напомним, под Киевом обнаружили огромную свалку, где бегают свиньи и лежат трупы животных.

Ранее житель села под Житомиром устроил свалку химических отходов прямо во дворе.

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