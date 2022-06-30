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Не выбрасывайте банановую кожуру, а приложите ее к лицу: результат вас точно удивит!

Фото: банановая кожура может быть полезной (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Банановая кожура - это то, что почти всегда идет в мусорную корзину. Но ее можно использовать как косметическое средство, которое поможет вашей коже засиять молодостью и красотой.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Врач говорит, что банановая кожура не только не токсична, но и очень питательна, однако, она имеет плохой вкус, поэтому ее не употребляют в пищу.

Чем полезна кожура

Содержание триптофана в банановой кожуре в 5 раз больше, чем в банане. Кроме того, банановая кожура содержит гораздо больше питательных веществ, таких как витамин В6, магний и кальций, чем бананы.

Банановая кожура содержит более 10 каротиноидов и более 40 фенольных соединений. Эти два активных вещества обладают сильным антиоксидантным и антибактериальным действием, а также могут эффективно подавлять размножение грибков и бактерий.

Кому надо использовать кожуру от бананов

Людям с проблемами кожи, такими как акне (прыщи) на лице, рекомендуется использовать банановую кожуру, чтобы протирать лицо дважды в день. Через некоторое время будут неожиданные результаты.

Потенциальные преимущества банановой кожуры также включают в себя увлажнение, нежное отшелушивание, повышение эластичности и эластичности кожи, а также уменьшение и предубеждение появления морщин.

Способ использования банановой кожуры: осторожно потрите внутреннюю часть банановой кожуры лица и оставьте на 5-10 минут, затем смойте теплой водой.

Раньше врачи выяснили, что произойдет с вами, если каждый день съедать по два банана.

Также мы писали, что случится с вами, если часто есть морковь.

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