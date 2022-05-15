Врачи выяснили, что произойдет с вами, если каждый день съедать по два банана

Бананы - один из самых доступных для украинцев фруктов. Они сладкие, питательные и полезные. Однако и здесь стоит знать норму. Врачи говорят, что 2-3 банана в день сделают вас здоровее, но больше их есть не стоит.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Медик рассказывает, что сахар в банане быстро превращается в глюкозу, которая моментально усваивается организмом и является быстрым источником энергии.

"Два средних банана обеспечивают достаточно энергии для 90 минут энергичных упражнений, поэтому многие спортсмены любят есть бананы во время соревнований. Бананы полезны, но нельзя есть много, просто ешьте 2-3 банана в день", - пишет медик.

Что будет, если есть слишком много бананов

Если съесть слишком много бананов за короткий промежуток времени, это приведет к резкому повышению уровня магния и калия в крови, в результате чего в организме нарушится баланс микроэлементов, что вредно для здоровья.

Кроме того, в бананах много сахара. Средний банан содержит около 15 граммов сахара. Слишком много сахара в организме легко превращается в жир, что приводит к ожирению.

Избыточный сахар также связывается с коллагеном в коже, ослабляя функцию восстановления и регенерации коллагена на коже, что приводит к преждевременному старению кожи.

Средний банан содержит 105 калорий. Съедание 6 бананов в день добавляет 630 калорий, а это многовато.