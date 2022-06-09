"Выбрал Украину": сын Роднянского развелся с российской актрисой

Он также отреагировал на озвученную девушкой причину расставания, которой она поделилась в интервью для московского журнала.

Так, звезда "Ранеток" заявила, что ее муж якобы "выбрал Европу", она же после расставания решила вернуться в Россию. Отметим, что до этого пара вместе с дочерью жила в Европе и США.

"Янина в своем интервью, ставшем основанием для многих публикаций, сказала: "Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России". Под уклончивой фразой о "последних событиях", как это часто бывает в России, подразумевается война в Украине. И в связи с этой фразой, слова о том, что мой сын "выбрал жизнь в Европе", звучат, по меньшей мере, странно", - написал режиссер.

Александр добавил, что его сын в сложные времена выбрал свою родную страну и решил отаться в Украине, где он работает советником президента.

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"Все, конечно, обстоит несколько иначе. В момент самого тяжелого испытания, выпавшего на долю своей родной страны, Александр, будучи доктором экономических наук и профессором Кембриджа, выбрал не Европу, а Украину. Он взял академический отпуск и полностью сосредоточился на работе в команде президента Зеленского, советником которого он является. 24-го февраля он был в Киеве, о начале войны я услышал по телефону именно от него. Во время нашего разговора я слышал взрывы российских бомб и ракет. С тех самых пор Александр со своей страной. И я очень горжусь им", - заявил Роднянский.

Александр Роднянский-младший и Янина Студилина (фото: kino-teatr.ru)

Он добавил, что Студулина, несмотря на ее позицию, будет оставаться частью их семьи, ведь является матерью его внучки.

"Развод - грустное событие в жизни любой семьи. Особенно, когда он происходит после 10 лет совместной жизни. Янина - мама моей прекрасной внучки, поэтому всегда будет частью нашей семьи", - подытожил кинодеятель.

Отметим, что Янина Студилина и Александр Роднянский-младший создали семью в 2008 году. Спустя еще восемь лет у них родилась дочь Анна, которая после развода осталась с мамой в России. Ранее актриса рассказала в интервью, что последние несколько лет ее жизни с супругом были непростыми. Пара не жила вместе с июня 2021 года.

Янина Студилина с бывшим мужем и дочкой (фото: instagram.com/yanina_studilina)