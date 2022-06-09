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"Вибрав Україну": син Роднянського розлучився з російською актрисою

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Четвер 09 червня 2022 15:43
"Вибрав Україну": син Роднянського розлучився з російською актрисою Олександр Роднянський висловився про розлучення сина (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Відомий український режисер і продюсер Олександр Роднянський прокоментував розлучення свого сина, економіста Олександра Роднянського-молодшого з дружиною - російською актрисою Яніною Студіліною.

Він також відреагував на озвучену дівчиною причину розставання, якою вона поділилася в інтерв'ю для московського журналу.

Роднянський-старший опублікував відповідний пост на особистій сторінці в Instagram і зазначив, що деякі слова Студіліної не відповідають дійсності.

Так, зірка "Ранеток" заявила, що її чоловік нібито "вибрав Європу", вона ж після розставання вирішила повернутися до Росії. Відзначимо, що до цього пара разом з дочкою жила в Європі і США.

"Яніна в своєму інтерв'ю, що стало підставою для багатьох публікацій, сказала: "Останні події остаточно поставили крапку в наших відносинах, мій колишній чоловік вибрав життя в Європі. А я вирішила залишитися в Росії". Під ухильною фразою про "останні події", як це часто буває в Росії, мається на увазі війна в Україні. І у зв'язку з цією фразою, слова про те, що мій син "вибрав життя в Європі", звучать, щонайменше, дивно", - написав режисер.

Олександр додав, що його син у складні часи вибрав свою рідну країну і вирішив залишитися в Україні, де він працює радником президента.

"Все, звичайно, є трохи інакше. У момент найважчого випробування, що випало на долю своєї рідної країни, Олександр, будучи доктором економічних наук і професором Кембриджа, вибрав не Європу, а Україну. Він взяв академічну відпустку і повністю зосередився на роботі в команді президента Зеленського, радником якого він є. 24-го лютого він був у Києві, про початок війни я почув по телефону саме від нього. Під час нашої розмови я чув вибухи російських бомб і ракет. З тих самих пір Олександр зі своєю країною. І я дуже пишаюся ним", - заявив Роднянський.

&quot;Вибрав Україну&quot;: син Роднянського розлучився з російською актрисою

Олександр Роднянський-молодший і Яніна Студіліна (фото: kino-teatr.ru)

Він додав, що Студуліна, незважаючи на її позицію, залишатиметься частиною їхньої родини, адже є матір'ю його внучки.

"Розлучення - сумна подія в житті будь-якої сім'ї. Особливо, коли воно відбувається після 10 років спільного життя. Яніна - мама моєї прекрасної внучки, тому завжди буде частиною нашої сім'ї", - підсумував кінодіяч.

Відзначимо, що Яніна Студіліна і Олександр Роднянський-молодший створили сім'ю в 2008 році. Ще через вісім років у них народилася дочка Анна, яка після розлучення залишилася з мамою в Росії. Раніше актриса розповіла в інтерв'ю, що останні кілька років її життя з чоловіком були непростими. Пара не жила разом з червня 2021 року.

&quot;Вибрав Україну&quot;: син Роднянського розлучився з російською актрисою&quot;Вибрав Україну&quot;: син Роднянського розлучився з російською актрисою&quot;Вибрав Україну&quot;: син Роднянського розлучився з російською актрисою&quot;Вибрав Україну&quot;: син Роднянського розлучився з російською актрисоюЯніна Студіліна з колишнім чоловіком і донькою (фото: instagram.com/yanina_studilina)

Раніше ми писали, що лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу.

Зауважимо, що цієї весни також розлучилися Надя Дорофєєва і Дантес.

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Олександр Роднянський звезды шоу-бизнеса
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