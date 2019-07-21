Выборы в Раду 2019: как голосовал Президент (фото, видео)

Выборы в Верховную Раду Украины проходят сегодня, 21 июля. Каждый сознательный гражданин обязан прийти на выборы и отдать свой голос за того, кто, по его мнению, должен работать в парламенте. Президент – не исключение. Владимир Зеленский прибыл на избирательный участок на Оболони в Киеве, где отдал свой голос.

За час до приезда Зеленского на месте уже собралась украинская и западная пресса, также дежурили правоохранители. Голосовать Президент приехал в 12:00 вместе с супругой. По состоянию на 12:17 Зеленские уже проголосовали и кинули в урны бюллетени.

Зеленский проголосовал на парламентских выборах – все подробности (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Журналисты подшутили: "Почему не показали бюллетень?". На что Президент ответил: "Вы сами знаете". Имеется в виду ситуация, когда Владимира Александровича оштрафовали на прошлых выборах именно за то, что он показал бюллетень.

После голосования состоялась внеплановая "пресс-конференция" с журналистами. Представители СМИ по очереди начали задавать вопросы Президенту.

"Каких ожидаете результатов?", — прозвучал вопрос из зала.

"Голосует народ, ему выбирать. Я же надеюсь на позитивный результат той партии, к которой я очень хорошо отношусь", — ответил Зеленский.

"Когда премьер-министр появится в Украине?", — спросили журналисты.

"Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не имел отношение к власти, не был ни спикером, ни депутатом. Сейчас уже веду переговоры", — отвечает Президент.

В 12:20 по просьбам журналистов Президент позировал на камеры, параллельно общался с людьми. Через несколько минут Зеленский начал покидать избирательный участок и направляться к выходу. Журналисты бегут за ним и параллельно задают вопросы. Владимир Зеленский культурно и вежливо улыбается и отвечает на некоторые из них по дороге к автомобилю.

В 12:30 Президенту удалось подойти к авто. Его охрана контролирует ситуацию и не допускает людей.

Зеленский проголосовал на парламентских выборах – все подробности (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что ранее на сайте ЦИК появились первые данные по явке избирателей в нескольких областях. В 12:00 информация поступила по 11 округам из 199.

Ранее сообщалось, что полиция получила почти 400 сообщений, связанных с выборами.