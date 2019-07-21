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Полиция получила почти 400 сообщений, связанных с выборами

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 12:06
Полиция получила почти 400 сообщений, связанных с выборами
Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Правоохранители получили 382 заявления и сообщения

Национальная полиция уже получила почти 400 заявлений и сообщений относительно избирательного процесса в день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Нацполиции в Facebook.

Как сообщается, с начала голосования правоохранители получили 382 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом в Украине.

Полиция получила почти 400 сообщений, связанных с выборами

Напомним, что наблюдатели фиксируют нарушение избирательного законодательства во время проведения внеочередных парламентских выборов. В частности, в Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень для голосования без предъявления документа, удостоверяющего личность, а в Житомирской области в одну кабинку для голосования вошли сразу два избиратели. Также наблюдатели фиксируют элементы скрытой агитации на избирательных участках.

РБК-Украина писало, что по данным Комитета избирателей Украины, наиболее распространенными нарушениям на внеочередных выборах народных депутатов является незаконная агитация от имени политических партий "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа по Жизни" и "Оппозиционный блок". Также фиксируются проблемы в работе некоторых избирательных комиссий.

Добавим, в одномандатном избирательном округе №67 на участок №180302 в с. Городище (Житомирская область) бюллетени для голосования привезли утром в день выборов из соседнего села. Это также является нарушением избирательного законодательства.

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