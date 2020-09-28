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Выборы мэра в Киеве: Кучеренко потроллил Верещук с билборда

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 19:22
Выборы мэра в Киеве: Кучеренко потроллил Верещук с билборда
Обложки журнала "Фокус" (facebook.com)
Автор: Styler

Между кандидатами в мэры Киева состоялся PR-батл

Уже через месяц в Украине состоятся первые местные выборы по новому избирательному законодательству. И пока избиратели знакомятся с новыми правилами и списком кандидатов в местные и областные советы, сами кандидатами устраивают между собой PR-батлы.

Именно так эксперты назвали ответ кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко в журнале "Фокус" другой претендентке Ирине Верещук.

"В моей команде - президент", - заявила в начале сентября с обложки издания кандидат в мэры столицы от "Слуги народа" Ирина Верещук

На что претендент от "Батькивщины" Алексей Кучеренко также в "Фокусе" недавно ответил: "В моей команде - киевляне".

"Я уже писал, что фанатею от креативных маркетинговых войн. Особенно, когда они политические. Без относительно к личностям кандидатов, хочу отметить мощный "отыгрыш" пиарщиков Алексея Кучеренко. Прекрасно "приняли подачу", как говорят в теннисе. Заценил. Респект!" - написал на своей странице Руслан Рохов.

В комментариях под постом с ним согласились и другие пользователи. Также в других постах отметили и различия в позиционировании этих кандидатов.

"Интервью Алексея Кучеренко является своеобразным ответом на интервью Ирины Верещук. Кандидат от "Батькивщины" показывает, что опираться надо на горожан, а не на президента. Особенно когда речь идет о местных выборах", - написал политический эксперт Сергей Быков.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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Новости Украины Курьезы Местные выборыАлексей КучеренкоИрина Верещук
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