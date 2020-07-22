Местные выборы в Украине 2020 пройдут по новым правилам: что нужно знать

Выборы в Украине 2020 (фото: РБК-Украина)

Рада ограничили параллельное баллотирование на местных выборах 25 октября

На местных выборах в Украине 25 октября решением Верховной Рады было ограничено параллельное баллотирование. Теперь кандидаты смогут одновременно избираться только на 2 уровне местных советов, а кандидат на должность мэра города, где более 75 тысяч избирателей, имеет право одновременно выдвигаться только в горсовет своего населенного пункта.

Как говорится на сайте парламента, 22 июля проект закона №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" уже направили на подпись президенту.

На поддержанные нардепами новшества на выборах-2020 эксперты отреагировали неоднозначно.

Как отмечают в гражданском движении ЧЕСНО, сторонники отмены параллельного баллотирования считают, что такие ограничения будут стимулировать развитие партийного строительства в Украине, поскольку заставят партии искать популярные и узнаваемые лица в разных регионах страны.

В то же время юристы видят в таком ограничении нарушение права быть избранным.

Кроме ограничения параллельного баллотирования законопроект №3485 также предусматривает понятие подкупа и запрет продуктовых наборов от кандидатов, изменение формы бюллетеня на местных выборах в общинах с количеством избирателей от 10 тысяч лиц, а сами выборы впервые пройдут по партийной системе с открытыми списками.

В то же время парламентарии ввели избирательную квоту в размере 25%, которая способна исказить систему открытых списков, считают эксперты.

Если согласно предыдущей редакции Избирательного кодекса, утвержденной в декабре 2019 года, избиратель должен был поставить галочку напротив партии и в конце бюллетеня отыскать место, где нужно вписать порядковый номер кандидата от этой партии, то в действующей редакции кодекса, которую поддержали парламентарии, место для указания порядкового номера кандидата будет сразу возле места для отметки за партию.

Местные выборы 2020 - как будет выглядеть бюллетень (фото: chesno.org)

Согласно новому Избирательному кодексу выборы депутатов в местных советах, где количество избирателей составляет 10 тысяч и более, будут проходить по системе пропорционального представительства по открытым партийным избирательным спискам. Право выдвижения списков кандидатов имеют лишь политические партии. Поэтому беспартийные кандидаты не смогут баллотироваться в порядке самовыдвижения, хотя могут быть выдвинуты в списке политической партии, пишет "Опора".

Участие в распределении депутатских мандатов будут те партии, которые преодолеют 5% избирательный барьер в пределах округа, который охватывает территорию всего города (района или области).

25 октября в Украине одновременно пройдут выборы сельских, поселковых и городских голов, старост сел, поселков и депутатов сельских, поселковых, городских, районных в городах и областных советов.

Выборы местных депутатов пройдут в территориальных избирательных округах (ТИО), на которые будет поделена территория города (района или области).

Количество выданных одному избирателю бюллетеней разного вида для голосования за различных избирательных субъектов будет зависеть от населенного пункта, где проживает человек.

В случае одномандатной мажоритарки избиратель голосует за кандидата, в многомандатном округе - за партию и кандидата в депутаты от этой партии в одном бюллетене.

Также на местных выборах уменьшили залог для кандидатов в 9 раз

Ранее сообщалось, что Верховная Рада решила создать в Украине новые районы, и стал известен список.

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