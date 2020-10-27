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Выборы в Днепре: глава облсовета может покинуть пост из-за результатов выборов

Днепр, Вторник 27 октября 2020 16:55
Выборы в Днепре: глава облсовета может покинуть пост из-за результатов выборов
Фото: Святослав Олейник (из открытых источников)
Автор: Styler

Олейнику теперь не с кем создавать коалицию

После выборов глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник может покинуть пост, поскольку партия "Слуга народу", на которую он якобы ставил, набрала маленький процент голосов, пишет "Обозреватель" со ссылкой на данные Telegram-канала "Резидент".

Как сказано в сообщении, Олейнику теперь не с кем создавать коалицию, это невозможно ни с одной политсилой, а "Слуга народа" в облсовете теперь наверняка будет в оппозиции.

"Теперь Олейнику придется долго объясняться в Офисе президента, как ему удалось настолько завалить работу, что объединение с любой из политических сил исключено, а партия власти фактически окажется в оппозиции в одной из ключевых областей", - пишет издание.

В сообщении также напомнили, что на выборах в облсовет уверенно побеждают партии "Пропозиція" и ОПЗЖ, а мэром Днепра наверняка остается Борис Филатов.

На выборах в горсовет Днепра также уверенно прошли "Пропозиція" и ОПЗЖ – в сумме они набирают между 40% и 50%. Партия "Слуга народа" едва преодолела отметку в 10%.

"Еще на прошлой неделе Олейник излучал оптимизм, будучи уверенным, что его политической карьере ничего не угрожает. Более того, он еще и всем рассказывал о том, что договорился на уровне столицы о коалиции с ОПЗЖ в Днепропетровском облсовете. Конечно, в это верилось с трудом. Во-первых, в самой ОПЗЖ об этом ничего не слышали. Во-вторых, для "Слуги народа" эта партия - идеологический враг. И в-третьих, для ОПЗЖ сам Олейник не пойми кто", - сказано в сообщении.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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