Вибори в Дніпрі: голова облради може залишити посаду через результати виборів

Фото: Святослав Олійник (з відкритих джерел)

Олійнику тепер ні з ким створювати коаліцію

Після виборів голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник може залишити посаду, оскільки партія "Слуга народу", на яку він нібито ставив, набрала маленький відсоток голосів, пише "Обозреватель" з посиланням на дані Telegram-каналу "Резидент".

Як сказано в повідомленні, Олійнику тепер ні з ким створювати коаліцію, це неможливо ні з однією політсилою, а "Слуга народу" в облраді тепер напевно буде в опозиції.

"Тепер Олійнику доведеться довго пояснювати в Офісі президента, як йому вдалося настільки завалити роботу, що об'єднання з будь-якою з політичних сил виключено, а партія влади фактично опиниться в опозиції в одній з ключових областей", - пише видання.

У повідомленні також нагадали, що на виборах в облраду впевнено перемагають партії "Пропозиція" і ОПЗЖ, а мером Дніпра напевно залишається Борис Філатов.

На виборах в міськраду Дніпра також впевнено пройшли "Пропозиція" і ОПЗЖ – у сумі вони набирають між 40% і 50%. Партія "Слуга народу" ледь подолала позначку в 10%.

"Ще минулого тижня Олійник випромінював оптимізм, будучи впевненим, що його політичній кар'єрі нічого не загрожує. Більше того, він ще і всім розповідав про те, що домовився на рівні столиці про коаліцію з ОПЗЖ у Дніпропетровській облраді. Звичайно, в це вірилося насилу. По-перше, в самій ОПЗЖ про це нічого не чули. По-друге, для "Слуги народу" ця партія - ідеологічний ворог. І по-третє, для ОПЗЖ сам Олійник не зрозуміло хто", - сказано в повідомленні.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.