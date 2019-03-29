Выборы 2019: знаменитая ясновидящая предостерегла украинцев

Выборы 2019 состоятся уже 31 марта. Перед днем, когда будут выбирать президента Украины, известная прорицательница и ясновидящая Лана Яр (Светлана Калашник) обратилась к людям с важными рекомендациями.

Так, экстрасенс призвала украинцев, которые собираются идти на избирательные участки, помнить о "коллективном сознании". Ведь, напоминает Лана, "чем больше людей будут нацелены на благоприятный исход выборов, тем вероятнее победа истинного кандидата".

Важно 31 марта отбросить традицию "отмечать" выборы распитием алкогольных напитков.

"Лучше распишите сами для себя, какой желаете видеть страну", - обратилась ясновидящая к жителям Украины.

Также, по ее словам, не лишним будет перед походом на выборы попросить у предков Рода благословения на этот поступок, так как ваше волеизлияние будет влиять на жизнь ваших же потомков.

Лана Яр

31 марта необходимо максимально запастись терпением и стойкостью. Именно сейчас, считает специалист, нам всем стоит "научиться, наконец, улавливать важное вокруг, понимать ситуацию в целом".

А главное, говорит Лана Яр, не идите ни на какие сделки с совестью.

"В этот раз так просто авантюры не пройдут. Отнеситесь серьезно, как никогда, к этим выборам президента Украины", - подчеркнула экстрасенс.

Ранее украинские астрологи дали довольно интересный прогноз на день выборов президента Украины и рассказали, почему решения украинцев будут очень эмоциональными и импульсивными.

Также мы писали о том, что выборы 2019 могут негативно повлиять на здоровье человека, вызвать стресс, вогнать в депрессию. Но Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от негатива.