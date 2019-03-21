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Выборы 2019: во сколько лучше всего голосовать

STYLERВыборы 2019    21.03.2019 - 13:33
Выборы 2019: во сколько лучше всего голосовать
Выборы 2019 состоятся 31 марта (фото: РБК-Украина)

Выборы президента Украины состоятся уже 31 марта

Выборы 2019 пройдут уже 31 марта. Именно в этот день миллионы украинцев будут выбирать президента. 

Как известно, избирательные участки по всей Украине откроются в 8 часов утра и будут работать до 20:00. В этот промежуток времени вы должны успеть поставить галочку в рекордной длины бюллетене за своего фаворита.

Интересно, что преимущественное большинство украинцев, если верить соцопросам, обычно голосуют на выборах президента Украины утром - с 8 до 12 часов. Чуть меньше избирателей делают свое волеизъявление в обеденное время - с 12 до 15-ти. После обеда на участки собираются в этом году идти около 10% украинцев, а в самый "притык" - после 18:00 - свой выбор сделают только 5% наших сограждан.

При этом утром на избирательные участки приходят в основном избиратели старшего возраста, тогда как молодежь предпочитает послеобеденное и вечернее время. И, кстати, правильно делает. Объясняем.

Выборы 2019: во сколько лучше всего голосовать

Выборы (иллюстративное фото / УНИАН)

Не так давно американские ученые провели множество исследований, в результате которых пришли к выводу, что лучше всего мозг человека работает именно во второй половине дня.

Зато утром, а именно с 8 до 10 утра, у человека лучше всего работает логика и мозг в это время лучше всего анализирует и запоминает информацию. До 12 дня интеллектуальные функции спадают. А вот самое лучшее время для нашего мозга это период с 12 до 18 вечера - именно в это время лучше всего принимать важные решения.

Таким образом, можно составить план на 31 марта для избирателя:

  • С 8:00 до 10:00 - еще раз подумайте над тем, кого вы хотите видеть президентом Украины, проанализируйте программу кандидата.
  • С 12:00 до 18:00 - с чистой совестью идите на избирательный участок и ставьте галочку напротив фамилии того человека, которому вы доверили бы управление нашим государством.

Выборы 2019: во сколько лучше всего голосовать

Выборы (иллюстративное фото / УНИАН)

Кстати, на днях были обнародованы новые рейтинги кандидатов в президенты Украины. Кто пройдет во второй тур гонки, по мнению социологов, - читайте у нас на сайте.

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