Выборы 2019: что категорически нельзя делать на участке

Выборы президента Украины состоятся уже совсем скоро, 31 марта 2019-го года. В связи с этим в Министерстве юстиции призывают украинцев придерживаться ряда правил во время пребывания на избирательных участках.

Задача всех, кто приходит голосовать – максимально обезопасить себя от любых нарушений, которые могут помешать предвыборному процессу, говорят в ведомстве.

Чего категорически нельзя делать на избирательном участке во время выборов президента Украины – в материале.

Во-первых, нельзя делать фото бюллетеня и самому фотографироваться с бюллетенем – как с пустым, так и особенно с заполненным. Это влечет за собой уголовную ответственность и карается законом.

Процесс фотографирования или съемка на видео бюллетеня, на котором уже есть отметка за любого кандидата, будут считаться "фотоотчетом". Это наказывается штрафом: гражданин должен будет заплатить от 1700 до 5100 гривен, или пройти исправительные работы на срок до двух лет или же ему могут ограничить свободу на срок до трех лет.

Фото: За любые нарушения на избирательных участках предусмотрено суровое наказание (РБК-Украина)

Избирателям категорически запрещается проводить в кабинку для голосования каких-либо посторонних лиц, даже близких родственников. За это тоже могут наказать строго, если вас заметят за таким нарушением. За это надо будет уплатить штраф в размере от 1700 до 5100 гривен. Также человека могут наказать исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, категорически запрещается выносить бюллетень за пределы избирательного участка. За это нарушение предусмотрены такие же наказания, как и за описанные выше.

Кроме этого, гражданин может получить штраф в размере от 1700 до 5100 гривен или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет за следующие правонарушения во время выборов президента:

Если он работает в избирательной комиссии и при этом выдал гражданину бюллетень, когда тот не предъявил ему документ, который подтверждает гражданство Украины.

За любые попытки голосовать без установленных для этого законом оснований.

За вброс бюллетеней в большом количестве в избирательную урну во время голосования. Человек имеет право бросить в нее только один бюллетень.

Фото: Украинцев просят сообщать в полицию, если увидели любое правонарушение во время выборов в Украине 31 марта (РБК-Украина)

Такое же наказание грозит тем лицам, которые попытаются получить избирательный бюллетень от любого другого лица, кроме члена избирательной комиссии. Также – за ассовый подвоз избирателей к месту, где те должны голосовать и за передачу средств или подарков в качестве вознаграждения за голосование.

Такое же наказание согласно законам Украины грозит, если будет зафиксирована попытка передачи бюллетеня постороннему лицу.

При этом наиболее строгая ответственность, а именно - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет – предусмотрена законом за любые повреждения избирательных урн.

Украинцев призывают не только приходить голосовать 31 марта, а и самим следить за порядком на участке. Когда вы стали свидетелем любой внештатной ситуации на избирательном участке, нужно сразу же обратиться и сообщить об этом главе избирательной комиссии, официальных наблюдателей на выборах и полицию. Это будет способствовать тому, чтобы выборы прошли максимально прозрачно, честно и без инцидентов, говорят в Министерстве юстиции Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать о выборах президента Украины всем гражданам Украины. Мы собрали главные советы украинцам, как вести себя во время выборов, чтобы избежать внештатных ситуаций.

Кроме того, ранее мы также собрали весь список кандидатов на пост президента Украины в 2019 году и дали основную информацию о претендентах на пост главы государства.