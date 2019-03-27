Вибори 2019: що категорично не можна робити на дільниці

Вибори президента України відбудуться вже зовсім скоро, 31 березня 2019-го року. У зв’язку із цим у Міністерстві юстиції закликають українців дотримуватися ряду правил під час перебування на виборчих дільницях.

Завдання усіх, хто приходить голосувати – максимально убезпечити себе від будь-яких порушень, які можуть завадити передвиборчому процесу, кажуть у відомстві.

Чого категорично не можна робити на виборчій дільниці під час виборів президента України – у матеріалі.

По-перше, не можна робити фото бюлетеня та самому фотографуватися із бюлетенем – як з пустим, так і особливо із заповненим. Це тягне за собою кримінальну відповідальність та карається законом.

Процес фотографування чи знімання на відео бюлетеня, на якому вже є відмітка за будь-якого кандидата, вважатимуться "фотозвітом". Це карається штрафом: громадянин муситиме сплатити від 1700 до 5100 гривень, або пройти виправні роботи на строк до двох років або ж йому можуть обмежити волю на строк до трьох років.

Фото: За будь-які порушення на виборчих дільницях передбачене суворе покарання (РБК-Україна)

Виборцям категорично забороняється проводити до кабінки голосування будь-яких сторонніх осіб, навіть найближчих родичів. За це також можуть суворо покарати, якщо помітять вас за таким порушенням. За це треба буде сплатити штраф у розмірі від 1700 до 5100 гривень. Також людину можуть покарати виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на термін до трьох років.

Крім того, категорично забороняється виносити бюлетень за межі виборчої дільниці. За це порушення передбачені такі самі покарання, як і за описані вище.

Окрім цього, громадянин може отримати штраф у розмірі від 1700 до 5100 гривень або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років й за наступні правопорушення під час виборів президента:

Якщо він працює у виборчій комісії та при цьому видав громадянину бюлетень, коли той не пред’явив йому документ, який підтверджує громадянство України.

За будь-які спроби голосувати без встановлених для цього законом підстав.

За вкидання бюлетенів у великій кількості у виборчу скриньку під час голосування. Людина має право вкинути до неї тільки один бюлетень.

Фото: Українців просять повідомляти поліцію, якщо побачили будь-яке правопорушення під час виборів в Україні 31 березня (РБК-Україна)

Таке ж покарання загрожує тим особам, які спробують отримати виборчий бюлетень від будь-якої іншої особи, окрім члена виборчої комісії. Також – за масове підвезення виборців до місця, де ті мають голосувати і за передачу коштів або ж подарунків у якості винагороди за голосування.

Таке саме покарання відповідно до законів України загрожує, якщо буде зафіксована спроба передачі бюлетеня сторонній особі.

При цьому найбільш сувора відповідальність, а саме - позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років – передбачена законом за будь-які пошкодження виборчих скриньок.

Українців закликають не тільки приходити голосувати 31 березня, а й самим слідкувати за порядком на дільниці. Коли ви стали свідком будь-якої позаштатної ситуації на виборчій дільниці, потрібно відразу ж звернутися та повідомити про це голову виборчої комісії, офіційних спостерігачів на виборах та поліцію. Це сприятиме тому, щоб вибори пройшли максимально прозоро, чесно та без інцидентів, кажуть у Міністерстві юстиції України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно знати про вибори президента України всім громадянам України. Ми зібрали головні поради українцям, як поводитись під час виборів, щоб уникнути позаштатних ситуацій.

Крім того, раніше ми також зібрали весь список кандидатів на пост президента України в 2019 році і дали основну інформацію про претендентів на пост глави держави.