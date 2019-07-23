Після виборів у Раду українці кинулися скуповувати квартири: названа причина

Вибори в Раду підняли ціни на новобудови Києва (фото: РБК-Україна)

Українці стали частіше купувати квартири в новобудовах Києва після виборів у Раду

Після виборів у Раду 2019 ціни на квартири в Києві і передмісті піднялися. За словами експертів, це пов'язано не тільки з подорожчанням будівельних матеріалів, але і підвищенням попиту з боку українців.

Як пише UBR.ua, українці кинулися купувати квартири в новобудовах з початку липня - за останні кілька тижнів попит на квартири виріс на 5-6%.

На думку фахівців, українців змушують вкластися в нерухомість кілька факторів. Один з них - бажання людей надійно вкластися перед голосуванням за новий парламент. Інший - літнє зниження курсу долара.

"Через те, що ринок міцно прив'язаний до долара, потенційні покупці, які зберігають свої заощадження в національній валюті, напередодні парламентських виборів, побоюючись курсових коливань, "активізували" первинний ринок Києва", - сказав експерт Олександр Панфілов.

Вибори в Раду підняли ціни на новобудови Києва (фото: РБК-Україна)

При цьому, кажуть забудовники, липневий сплеск - тільки початок. Адже багато хто чекає, коли вщухнуть політичні пристрасті. Вже до вересня ситуація може ще сильніше пожвавиться. Керуючий партнер Українського клубу нерухомості Ольга Соловей зазначає, що сьогодні забудовники чекають, що покупці, оцінивши результати виборів і збережену економічну стабільність, підуть купувати новобудови. В серпні-вересні кількість потенційних покупців може зрости ще на 8-10%.

У той же час, підвищений попит на новобудови буде штовхати ціни на квартири наверх. Так, невеликий липневий сплеск інтересу вже підняв вартість київських новобудов на 1-1,5%. А вже через місяць-два вартість житла може збільшитися в середньому ще на 3-4%. До кінця 2019 року квартири в новобудовах Києва, на думку експертів, подорожчають на 4-5%.

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