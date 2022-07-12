UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вяленые помидоры по итальянскому рецепту: вы больше не будете покупать их в магазине

Фото: Простой рецепт вяленых помидоров (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вяленые помидоры - любимое лакомство у многих. Их можно использовать как самостоятельную закуску или добавлять к мясу, рыбе, пастам, в салаты или бутерброды, и даже в хлеб.

Приготовить вяленые помидоры можно самостоятельно по очень простому рецепту, и вы больше не будете покупать их в магазине. Как это сделать - читайте ниже.

Ингредиенты:

  • Помидоры - 700 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Оливковое масло - 100 мл
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Прованские травы

Способ приготовления:

Для приготовления вяленых помидоров выбирайте сорт "сливка". Помойте помидоры и разрежьте пополам.

Разогрейте духовку до 150 градусов. Возьмите противень и застелите его пергаментной бумагой.

Выкладывайте половинки помидоров срезом вверх. Немного подсолите, чтобы они лучше засушились.

Сушите помидоры в духовке 2,5-3 часа. Потом выключайте духовку и вытаскивайте противень. Поставьте помидоры еще на ночь или на целые сутки - досыхать. Накройте тканью, но так, чтобы был доступ воздуха.

Возьмите подготовленные банки, уложите в них помидоры. Зубчики чеснока разрежьте пластинками и добавьте в каждую баночку.

Добавьте любимые специи по вкусу - розмарин или прованские травы. Положите лавровый лист. Нагрейте оливковое масло, но не доводите его до кипения. Залейте горячим маслом помидоры в банке.

Помидоры должны настояться минимум сутки, а после этого отправляйте их в холодильник. Там они могут храниться несколько недель.

Для готовки помидоры можно резать кусочками, а оливковым маслом заправлять салаты.

Кстати, вместо оливкового масла можно использовать и обычное, подсолнечное. Если вы вылили немного масла из банки - долейте свежего, чтобы все помидорки были покрыты. Иначе появится плесень.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как в считанные минуты замариновать лук в банке.

А также мы писали о том, как приготовить легкие воздушные маффины из капусты и ветчины.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты