В'ялені помідори за італійським рецептом: ви більше не будете купувати їх в магазині

Інгредієнти:

Помідори - 700 г

Часник - 2 зубчики

Оливкова олія - 100 мл

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль - до свого смаку

Прованські трави

Спосіб приготування:

Для приготування в'ялених помідорів вибирайте сорт"сливка". Помийте помідори та розріжте навпіл.

Розігрійте духовку до 150 градусів. Візьміть деко і застеліть його пергаментним папером.

Викладайте половинки помідорів зрізом вгору. Трохи підсолити, щоб вони краще засушилися.

Сушіть помідори в духовці 2,5-3 години. Потім вимикайте духовку і витягуйте деко. Поставте помідори ще на ніч або на цілу добу - досихати. Накрийте тканиною, але так, щоб був доступ повітря.

Візьміть підготовлені банки, покладіть в них помідори. Зубчики часнику розріжте пластинками та додайте в кожну баночку.

Додайте улюблені спеції на смак - розмарин або прованські трави. Покладіть лавровий лист. Нагрійте оливкову олію, але не доводьте її до кипіння. Залийте гарячою олією помідори в банці.

Помідори повинні настоятися мінімум добу, а після цього відправляйте їх в холодильник. Там вони можуть зберігатися кілька тижнів.

Для готування помідори можна різати шматочками, а оливковою олією заправляти салати.

До речі, замість оливкової олії можна використовувати та звичайну, соняшникову. Якщо ви вилили трохи олії з банки - долийте свіжу, щоб все помідори були покриті. Інакше з'явиться цвіль.