Вяленые помидоры по итальянскому рецепту: вы больше не будете покупать их в магазине
Вяленые помидоры - любимое лакомство у многих. Их можно использовать как самостоятельную закуску или добавлять к мясу, рыбе, пастам, в салаты или бутерброды, и даже в хлеб.
Приготовить вяленые помидоры можно самостоятельно по очень простому рецепту, и вы больше не будете покупать их в магазине. Как это сделать - читайте ниже.
Ингредиенты:
- Помидоры - 700 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Оливковое масло - 100 мл
- Лавровый лист - 1 шт.
- Соль - по вкусу
- Прованские травы
Способ приготовления:
Для приготовления вяленых помидоров выбирайте сорт "сливка". Помойте помидоры и разрежьте пополам.
Разогрейте духовку до 150 градусов. Возьмите противень и застелите его пергаментной бумагой.
Выкладывайте половинки помидоров срезом вверх. Немного подсолите, чтобы они лучше засушились.
Сушите помидоры в духовке 2,5-3 часа. Потом выключайте духовку и вытаскивайте противень. Поставьте помидоры еще на ночь или на целые сутки - досыхать. Накройте тканью, но так, чтобы был доступ воздуха.
Возьмите подготовленные банки, уложите в них помидоры. Зубчики чеснока разрежьте пластинками и добавьте в каждую баночку.
Добавьте любимые специи по вкусу - розмарин или прованские травы. Положите лавровый лист. Нагрейте оливковое масло, но не доводите его до кипения. Залейте горячим маслом помидоры в банке.
Помидоры должны настояться минимум сутки, а после этого отправляйте их в холодильник. Там они могут храниться несколько недель.
Для готовки помидоры можно резать кусочками, а оливковым маслом заправлять салаты.
Кстати, вместо оливкового масла можно использовать и обычное, подсолнечное. Если вы вылили немного масла из банки - долейте свежего, чтобы все помидорки были покрыты. Иначе появится плесень.
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