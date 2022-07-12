Вяленые помидоры по итальянскому рецепту: вы больше не будете покупать их в магазине

Вяленые помидоры - любимое лакомство у многих. Их можно использовать как самостоятельную закуску или добавлять к мясу, рыбе, пастам, в салаты или бутерброды, и даже в хлеб.

Приготовить вяленые помидоры можно самостоятельно по очень простому рецепту, и вы больше не будете покупать их в магазине. Как это сделать - читайте ниже.

Ингредиенты:

Помидоры - 700 г

Чеснок - 2 зубчика

Оливковое масло - 100 мл

Лавровый лист - 1 шт.

Соль - по вкусу

Прованские травы

Способ приготовления:

Для приготовления вяленых помидоров выбирайте сорт "сливка". Помойте помидоры и разрежьте пополам.

Разогрейте духовку до 150 градусов. Возьмите противень и застелите его пергаментной бумагой.

Выкладывайте половинки помидоров срезом вверх. Немного подсолите, чтобы они лучше засушились.

Сушите помидоры в духовке 2,5-3 часа. Потом выключайте духовку и вытаскивайте противень. Поставьте помидоры еще на ночь или на целые сутки - досыхать. Накройте тканью, но так, чтобы был доступ воздуха.

Возьмите подготовленные банки, уложите в них помидоры. Зубчики чеснока разрежьте пластинками и добавьте в каждую баночку.

Добавьте любимые специи по вкусу - розмарин или прованские травы. Положите лавровый лист. Нагрейте оливковое масло, но не доводите его до кипения. Залейте горячим маслом помидоры в банке.

Помидоры должны настояться минимум сутки, а после этого отправляйте их в холодильник. Там они могут храниться несколько недель.

Для готовки помидоры можно резать кусочками, а оливковым маслом заправлять салаты.

Кстати, вместо оливкового масла можно использовать и обычное, подсолнечное. Если вы вылили немного масла из банки - долейте свежего, чтобы все помидорки были покрыты. Иначе появится плесень.