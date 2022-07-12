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В'ялені помідори за італійським рецептом: ви більше не будете купувати їх в магазині

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Вівторок 12 липня 2022 08:08
В'ялені помідори за італійським рецептом: ви більше не будете купувати їх в магазині Фото: Простий рецепт в'ялених помідорів (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В'ялені помідори - улюблені ласощі у багатьох. Їх можна використовувати як самостійну закуску або додавати до м'яса, риби, паст, в салати або бутерброди, і навіть в хліб.

Приготувати в'ялені помідори можна самостійно за дуже простим рецептом, і ви більше не будете купувати їх в магазині. Як це зробити - читайте нижче.

Інгредієнти:

  • Помідори - 700 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Оливкова олія - 100 мл
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Сіль - до свого смаку
  • Прованські трави

Спосіб приготування:

Для приготування в'ялених помідорів вибирайте сорт"сливка". Помийте помідори та розріжте навпіл.

Розігрійте духовку до 150 градусів. Візьміть деко і застеліть його пергаментним папером.

Викладайте половинки помідорів зрізом вгору. Трохи підсолити, щоб вони краще засушилися.

Сушіть помідори в духовці 2,5-3 години. Потім вимикайте духовку і витягуйте деко. Поставте помідори ще на ніч або на цілу добу - досихати. Накрийте тканиною, але так, щоб був доступ повітря.

Візьміть підготовлені банки, покладіть в них помідори. Зубчики часнику розріжте пластинками та додайте в кожну баночку.

Додайте улюблені спеції на смак - розмарин або прованські трави. Покладіть лавровий лист. Нагрійте оливкову олію, але не доводьте її до кипіння. Залийте гарячою олією помідори в банці.

Помідори повинні настоятися мінімум добу, а після цього відправляйте їх в холодильник. Там вони можуть зберігатися кілька тижнів.

Для готування помідори можна різати шматочками, а оливковою олією заправляти салати.

До речі, замість оливкової олії можна використовувати та звичайну, соняшникову. Якщо ви вилили трохи олії з банки - долийте свіжу, щоб все помідори були покриті. Інакше з'явиться цвіль.

До речі, раніше ми розповідали про те, як в лічені хвилини замаринувати цибулю в банку.

А також ми писали про те, як приготувати легкі повітряні мафіни з капусти та шинки.

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