"Вы себя в зеркало видели?": известная украинская ведущая обвинила министра культуры в расизме

С чего все началось

Шесть лет назад нынешний министр культуры Александр Ткаченко занимал должность генерального продюсера "1+1". Каролина Ашион работала на канале "2+2" и попросила рассмотреть ее кандидатуру на кастинге ведущих утреннего шоу. Ответ она получила в унизительной форме.

"Дело было лет шесть назад. Перед тем, как появиться в эфире канала "Прямой", я работала на "2+2". Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда ещее генпродюсера "1+1 медиа" Александра Ткаченко: не могу ли я принять в неем участие. Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…", - рассказала Каролина на своей Facebook-странице.

После этого случая Ашион с отчаянием и слезами уволилась с канала.

"Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для "1+1" не вышла", - написала ведущая.

Встреча с Ткаченко через 6 лет

На джазовом фестивале во Львове несколько дней назад Каролина встретилась в лоб в лоб со своим обидчиком и напомнила ему об инциденте. Он с ухмылкой спросил, неужели должен просить у нее извинения.

"Так, а может мне ещее извинения у Вас попросить?" - сказал Ткаченко с "улыбкой" на лице. Можно ли было тогда найти другие слова для более деликатного отказа? Уверена, да. Любой вменяемый человек нашел бы что сказать. Можно было теперь просто извиниться по-человечески? Конечно. А так это не просто хамство. Это расизм, ребята. Уж я-то знаю в этом толк", - резюмировала ведущая.

Реакция Александра Ткаченко на обвинения

Интересно, что Ткаченко сказал, что в этой ситуации он совсем не виновен, мол, за кастинг тогда отвечали другие люди.

"Свою позицию мне не сложно озвучить. Я всегда смотрел и видел (и так есть до сих пор) перед собой личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и тому подобное. Мы были коллегами годами: вы как ведущая успешного канала "2+2", а я - как гендиректор холдинга, куда этот канал входит. Вы вспоминаете период, когда хотели перейти с 2+2 на "Плюсы". Внесу небольшую ясность. Это не была моя прямая работа проводить кастинги ведущих на работу, - написал в комментарии к посту Ашион Ткаченко.

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Отметим, что в огромном количестве комментариев Каролину подписчики поддержали, а некоторые написали, что Ткаченко уже не раз замечен за подобными вещами.

Для справки

Каролина Ашион (facebook.com/karolina.ashion)

Каролина Ашион – одна из самых известных украинских телеведущих, а также актриса и успешный продюсер. Ее карьера когда-то началась с музыкального канала "М1". Она родилась в Шостке, сейчас ей 45 лет.