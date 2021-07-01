"Ви себе в дзеркало бачили?": відома українська ведуча звинуватила міністра культури в расизмі

З чого все почалося

Шість років тому нинішній міністр культури Олександр Ткаченко обіймав посаду генерального продюсера "1+1". Кароліна Ашіон працювала на каналі "2+2" і попросила розглянути її кандидатуру на кастингу ведучих ранкового шоу. Відповідь вона отримала в принизливій формі.

"Справа була років шість тому. Перед тим, як з'явитися в ефірі каналу "Прямий", я працювала на "2+2". Одного разу, дізнавшись про кастинг ведучих для ранкового шоу, я запитала у тоді ще генпродюсера "1+1 медіа" Олександра Ткаченка: чи не можу я взяти в ній участь. Відповідь була карколомною: "Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб... я не готовий ризикувати рейтингами..." - розповіла Кароліна на своїй Facebook-сторінці.

Після цього випадку Ашіон з відчаєм і сльозами звільнилася з каналу.

"Чи бачила я себе в дзеркало? Так, бачила. Начебто нормальна. Але, мабуть, кольором шкіри для "1+1" не вийшла", - написала ведуча.

Зустріч з Ткаченком через 6 років

На джазовому фестивалі у Львові кілька днів тому Кароліна зустрілася в лоб в лоб зі своїм кривдником і нагадала йому про інцидент. Він з усмішкою запитав, невже повинен просити у неї вибачення.

"Так, а може мені ще вибачення у Вас попросити?"- сказав Ткаченко з "посмішкою" на обличчі. Чи можна було тоді знайти інші слова для більш делікатної відмови? Впевнена, так. Будь-яка чемна людина знайшла, що б сказати. Можна було тепер просто вибачитися по-людськи? Звичайно. А так це не просто хамство. Це расизм, друзі. Я розуміюся на цьому", - резюмувала ведуча.

Реакція Олександра Ткаченка на звинувачення

Цікаво, що Ткаченко сказав, що в цій ситуації він зовсім не винен, мовляв, за кастинг тоді відповідали інші люди.

"Свою позицію мені не складно озвучити. Я завжди дивився і бачив (і так є досі) перед собою особистість і професіоналізм, а не гендер, орієнтацію, колір шкіри тощо. Ми були колегами роками: ви як ведуча успішного каналу "2+2", а я - як гендиректор холдингу, куди цей канал входить. Ви згадуєте період, коли хотіли перейти з 2+2 на "плюси". Внесу невелику ясність. Це не була моя пряма робота проводити кастинги ведучих на роботу, - написав у коментарі до посту Ашіон Ткаченко.

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Відзначимо, що у величезній кількості коментарів Кароліну передплатники підтримали, а деякі написали, що Ткаченко вже не раз помічений за подібними речами.

Для довідки

Кароліна Ашіон (facebook.com/karolina.ashion)

Кароліна Ашіон - одна з найвідоміших українських телеведучих, а також актриса і успішний продюсер. Її кар'єра колись почалася з музичного каналу "М1". Вона народилася в Шостці, зараз їй 45 років.