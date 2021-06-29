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Сильпо уволило своего маркетинг-директора из-за грубых высказываний о вышиванках

Новина українською →
Вторник 29 июня 2021 23:34
Сильпо уволило своего маркетинг-директора из-за грубых высказываний о вышиванках Фото: Fozzy Group Сільпо отреагировала на скандал (silpo.ua)
Автор: Владимир Костырин

Компания Fozzy Group Сільпо уволила маркетинг-директора одного из своих стартапов после громкого скандала из-за его издевательских высказываний о вышиванках, украинских символах, активистах и Революции Достоинства.

Об этом 29 июня говорится в официальном заявлении компании на странице в Facebook.

В руководстве Fozzy Group подчеркивают, что компания не разделяет подобные взгляды и мнения своего сотрудника, которые после публикации в сети несколько дней назад вызвали массу возмущения в обществе.

Так, сначала Славу Баранского отстранили от работы для проведения детального изучения всех фактов, а теперь, как стало известно, после личной встречи и общения топ-менеджмент компании решил распрощаться со своим скандальным сотрудником.

"Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group", - указывается в заявлении.

Также в компании подчеркивают, что их принципы остаются незыблемыми: "мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом".

Слава Баранский - журналист и указывается, что он является совладельцем "Лайфхакера" и основателем LIVE.LOVE. Также его называют специалистом по маркетингу, а у себя в аккаунтах он пишет, что является партнером-учредителем в московской компании "Палиндром" и автором книги "Сомнение".

Недавно в сети он отличился рядом высказываний с поддержкой российских артистов, которые выступали в оккупированном Крыму, и обидными фразами в адрес украинских активистов, а также нецензурными фразами о вышиванках.

После этого в сети поднялась волна возмущения и критики, а также призывы к Fozzy Group отреагировать на ситуацию, которая также несет для компании репутационные риски.

В свою очередь Баранский начал извиняться и оправдываться за высказывания, а также заверил, что "перегнул палку", его "неправильно поняли", что член его семьи ушел добровольцем с Майдана на фронт на Донбассе, и вообще лично он придерживается проукраинской позиции.

Сильпо уволило своего маркетинг-директора из-за грубых высказываний о вышиванках

Сильпо угодило в скандал из-за вышиванок: с виновником уже разбираютсяСильпо угодило в скандал из-за вышиванок: с виновником уже разбираютсяСильпо угодило в скандал из-за вышиванок: с виновником уже разбираются

Скриншоты

Ранее сообщалось, что в Харькове студентка "прославилась" матерными высказываниями об украинском языке и загремела в больницу.

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Fozzy Group увольнение скандал
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