ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВВС попала в скандал из-за "российского" Крыма: украинская сторона жестко отреагировала

Воскресенье 24 января 2021 18:13
ВВС попала в скандал из-за "российского" Крыма: украинская сторона жестко отреагировала
Российские военные в Крыму (фото: structure.mil.ru)
Автор: Styler

Российская редакция ВВС попала в скандал после того как в публикации о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального назвала оккупированные Симферополь и Севастополь территорией РФ.

В своем посте в Facebook издание перечислило российские города, в которых люди вышли на массовые протесты против задержания Навального. В список попали два города из аннексированного Крыма.

ВВС попала в скандал из-за &quot;российского&quot; Крыма: украинская сторона жестко отреагировала

Скриншот с Facebook

Под этим постом сразу же высказался председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он спросил, когда это Севастополь и Симферополь стали российскими городами, как показано на карте издания.

ВВС попала в скандал из-за &quot;российского&quot; Крыма: украинская сторона жестко отреагировала

Скриншот с Facebook

Также поступила реакция спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко. На своей странице в Twitter он призвал журналистов не распространять ложные российские нарративы.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами.

ВВС попала в скандал из-за &quot;российского&quot; Крыма: украинская сторона жестко отреагировала

Скриншот с Twitter

К ВВС в Twitter также обратился бывший глава украинского МИД Павел Климкин у себя в Twitter. Он отметил, что в последнее время известные СМИ очень часто ошибаются и изображают Крым территорией РФ.

ВВС попала в скандал из-за &quot;российского&quot; Крыма: украинская сторона жестко отреагировала

Скриншот с Twitter

Напомним, в России заявили, что на территории Чечни и Ингушетии в 2020 году уничтожили 16 боевиков из так называемой "банды Бютукаева", в которую входили "боевики из Украины".

Ранее украинская писательница Лариса Ницой объяснила разницу между украинцами и россиянами на примере ругательств.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь скандалКрым

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь