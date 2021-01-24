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ВВС потрапила у скандал через "російський" Крим: українська сторона жорстко відреагувала

Неділя 24 січня 2021 18:13
ВВС потрапила у скандал через "російський" Крим: українська сторона жорстко відреагувала
Російські військові у Криму (фото: structure.mil.ru)
Автор: Styler

Російська редакція ВВС потрапила в скандал після того, як у публікації про протести в підтримку опозиціонера Олексія Навального назвала окуповані Сімферополь і Севастополь територією РФ.

У своєму пості у Facebook видання перерахувало російські міста, в яких люди вийшли на масові протести проти затримання Навального. У список потрапили два міста з анексованого Криму.

ВВС потрапила у скандал через &quot;російський&quot; Крим: українська сторона жорстко відреагувала

Скріншот з Facebook

Під цим постом відразу ж висловився голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він запитав, коли це Севастополь і Сімферополь стали російськими містами, як показано на карті видання.

ВВС потрапила у скандал через &quot;російський&quot; Крим: українська сторона жорстко відреагувала

Скріншот з Facebook

Також надійшла реакція спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка. На своїй сторінці у Twitter він закликав журналістів не поширювати неправдиві російські наративи.

Крім того, Ніколенко підкреслив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були російськими містами.

ВВС потрапила у скандал через &quot;російський&quot; Крим: українська сторона жорстко відреагувала

Скріншот з Twitter

ДО BBC в Twitter також звернувся колишній глава українського МЗС Павло Клімкін у себе в Twitter. Він зазначив, що останнім часом відомі ЗМІ дуже часто помиляються і зображують Крим територією РФ.

ВВС потрапила у скандал через &quot;російський&quot; Крим: українська сторона жорстко відреагувала

Скріншот з Twitter

Нагадаємо, у Росії заявили, що на території Чечні та Інгушетії у 2020 році знищили 16 бойовиків з так званої "банди Бютукаєва", в яку входили "бойовики з України".

Раніше українська письменниця Лариса Ніцой пояснила різницю між українцями і росіянами на прикладі лайок.

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