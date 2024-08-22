Не вводьте це! 4 символи, які можуть перетворити ваш iPhone та iPad на "цеглу"
Введення всього чотирьох символів у пошуку Spotlight або бібліотеці додатків може викликати серйозний збій у роботі вашого iPhone та iPad.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт CNET, який публікує новини, статті, огляди та відео, присвячені технологіям.
Що відомо про збій
Введення символів "":: у трьох конкретних місцях на вашому iPhone призводить до збою Springboard, додатка, який керує головним екраном, що, у свою чергу, призводить до збою вашого головного екрану:
- Функція пошуку на головному екрані
- Поле пошуку у бібліотеці додатків
- Поле пошуку у додатку "Налаштування"
Дослідник безпеки в Mastodon опублікував твіт X, що вказує на цей недолік. Технічно перші три символи запускають помилку - будь-який введений після цього символ виконує її.
Проте експерти наголошують, що це не загроза безпеці, і викликана помилка не може бути використана третіми особами. Ця помилка також не є постійною у поточних бета-версіях iOS 18.
Введення "":: у полі пошуку на головному екрані (ліворуч) або в бібліотеці додатків (праворуч) призводить до збою головного екрана (фото: CNET)
На iPad Pro (3-го покоління) з iPadOS 17.6.1, поточної версії випуску, помилка не виникала у рядку пошуку на головному екрані, але викликала збій Springboard з пошуку в бібліотеці додатків та пошуку в застосунку "Налаштування", повертаючи пристрій на екран блокування.
Це не вперше, коли випадкові символи призводять до збоїв на iPhone. "Текстові бомби" переслідували користувачів iPhone у 2020, 2018, 2017 та 2015 роках.
На щастя, нова помилка, схоже, є просто багом, а не вектором атаки, як деякі з попередніх, які могли спричинити збій вашого телефону, коли хтось відправляв текст у повідомленні.
У нас також є матеріал про 10 порад, які допоможуть зробити екран вашого iPhone більш зручним для читання.
А ще ми писали про те, що таке CrowdStrike і чому через нього стався світовий IT-збій.