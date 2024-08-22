Не вводите это! 4 символа, которые могут превратить ваш iPhone и iPad в "кирпич"

Ввод всего четырех символов в поиске Spotlight или библиотеке приложений может вызвать серьезный сбой в работе вашего iPhone и iPad.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNET , который публикует новости, статьи, обзоры и видео, посвященные технологиям.

Что известно про сбой

Ввод символов "":: в трех конкретных местах на вашем iPhone приводит к сбою Springboard, приложения, которое управляет главным экраном, что, в свою очередь, приводит к сбою вашего главного экрана:

Функция поиска на главном экране

Поле поиска в библиотеке приложений

Поле поиска в приложении "Настройки"

Исследователь безопасности в Mastodon опубликовал твит в X, указывающий на этот недостаток. Технически, первые три символа запускают ошибку - любой введенный после этого символ выполняет ее.

Однако эксперты подчеркивают, что это не угроза безопасности, и вызванная ошибка не может быть использована третьими лицами. Эта ошибка также не является постоянной в текущих бета-версиях iOS 18.

Ввод "":: в поле поиска на главном экране (слева) или в библиотеке приложений (справа) приводит к сбою главного экрана (фото: CNET)

На iPad Pro (3-го поколения) с iPadOS 17.6.1, текущей версии выпуска, ошибка не возникала в строке поиска на главном экране, но вызывала сбой Springboard из поиска в библиотеке приложений и поиска в приложении "Настройки", возвращая устройство на экран блокировки.

Это не первый раз, когда случайные символы приводят к сбоям на iPhone. "Текстовые бомбы" преследовали пользователей iPhone в 2020, 2018, 2017 и 2015 годах.

К счастью, новая ошибка, похоже, является просто багом, а не вектором атаки, как некоторые из предыдущих, которые могли привести к сбою вашего телефона, когда кто-то отправлял текст в сообщении.