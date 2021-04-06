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Ввести комендантский час и запретить авиасообщение: Голубовская за ужесточение карантина

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине продолжает бушевать и ситуация самая тяжелая с самого начала пандемии. Карантинные ограничения на данный момент не сильно помогают сдержать распространение болезни и инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская считает, что нужно ужесточить карантин.

В эфире телеканала "Наш" Голубовская высказалась за введение комендантского часа и запрет на авиаперелеты.

Врач считает, что нужно ввести ограничения не только на путешествия за границу, но и ограничить передвижение внутри страны.

"Когда есть определенные карантинные ограничения, тогда вирус не имеет возможности адаптироваться, видоизменяться и делать из себя еще больше агрессивного агента. Вакцинация — это лишь один из компонентов противодействия инфекционным заболеваниям. Он важен, но он один. Если только вакцинировать и больше ничего не делать, то тогда нужно понять, что мы будем в естественном инфекционном процессе, то есть максимально пострадавшим государством", - сказала Ольга Голубовская и подчеркнула, что введение комендантского часа в стране и закрытия авиасообщения с другими странами поможет для уменьшения количества заражений коронавирусом.

"Закройте авиасообщение, сделайте что-нибудь. Нужно сделать так, чтобы минимизировать возможность распространения коронавируса", - заявила инфекционист.

Она объяснила, что есть понятие сезонности и летом COVID-19 менее агрессивен. А сейчас люди, которые путешествуют, обязаны самоизолироваться, так как тесты могут быть ошибочными.

"Если возвращаетесь домой, то нужно изолироваться и подождать, заболеете вы или нет. Потому что тест не имеет никакого значения, он в 30% случаев может быть отрицательным", - резюмировала Голубовская.

Голубовская выступила за введение комендантского часа и закрытия авиасообщения

Напомним, ранее мы писали о том, что Голубовская рассказала, когда человек с COVID-19 является особо заразным.

А также рассказывали о том, что врачи высказались за введение полного локдауна в Украине.

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Новости Украины Локдаункомендантский часОльга Голубовская
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