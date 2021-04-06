Запровадити комендантську годину та заборонити авіасполучення: Голубовська за посилення карантину

Лікар вважає, що потрібно ввести обмеження не лише на подорожі за кордон, але й обмежити пересування всередині країни.

"Коли є певні карантинні обмеження, тоді вірус не має можливості адаптуватися, видозмінюватися і робити з себе ще більше агресивного агента. Вакцинація — це лише один з компонентів протидії інфекційним захворюванням. Він важливий, але він один. Якщо тільки вакцинувати й більше нічого не робити, то тоді потрібно зрозуміти, що ми будемо в природному інфекційному процесі, тобто максимально потерпілою державою", - сказала Ольга Голубовська і підкреслила, що введення комендантської години в країні та закриття авіасполучення з іншими країнами допоможе для зменшення кількості заражень коронавірусом

"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення коронавірусу", - заявила інфекціоніст.

Вона пояснила, що є поняття сезонності й влітку COVID-19 менш агресивний. А зараз люди, які подорожують, зобов'язані самоізолюватися, оскільки тести можуть бути помилковими.

"Якщо повертаєтеся додому, то треба ізолюватися і почекати, захворієте ви чи ні. Тому що тест не має ніякого значення, він у 30% випадків може бути негативним", - резюмувала Голубовська.

Голубовська виступила за введення комендантської години та закриття авіасполучення