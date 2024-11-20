Введення в храм Пресвятої Богородиці 2024: історія, традиції та головні заборони свята

В цей четвер 21 листопада в Україні відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. Також це важливе для вірян свято називають "Третя Пречиста".

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає історію свята, а також про те, що не можна робити цього дня.

Історія свята

Свята на честь Пресвятої Богородиці - головні дні в церковному календарі після Господніх свят. Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке в багатьох богослужіннях називається "Вхід у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії", висвітлює народження і дитинство Богоматері.

Крім цього, це одне з 12 найбільших церковних свят, яке має один день передсвята та чотири дні після свята. Як зазначають, події Введення в храм Пресвятої Богородиці описані в апокрифічних книгах, зокрема Євангеліє Матвія та Протоєвангелії Якова.

За переказами, батьки Діви Марії, Анна та Йоаким, довго не могли мати дітей. Пара дала обіцянку, що, якщо у них народиться син чи донька, дитину віддадуть в єрусалимський храм на службу Богу.

Їхні молитви були почуті - згодом в Анни та Іоакима народилася донька. Коли дівчині виповнилося три роки, батьки відвели її до храму, що було символічною важливою подією.

Коли Марії досягла підліткового віку, вона, відповідно до традицій, не могла перебувати в храмі, аби не осквернити святі місця. На думку священників, вона мала знайти нареченого, але Марія вирішила зберегти дівоцтво і присвятити своє життя Богу. Тому Марію доручили на піклування старому Йосипу Обручнику.

На честь цієї події свято Введення було встановлено церквою, орієнтовно у IX столітті. Проте в Європі свято стало поширеним лише з другої половини XV століття.

Традиції Введення у храм Пресвятої Богородиці

Попри дотримання заборон Різдвяного Посту, сьогодні дозволяють вживати рибу. В церквах відбувається величання Пресвятої Богородиці на ранніх службах та урочиста Літургія.

Які традиції Введення у храм Пресвятої Богородиці (скриншот / pomisna.info)

Свято є певним орієнтиром для закінчення осіннього сезону та початку зимового - на цю дату зважали, плануючи городні роботи.

До того ж українці вірили, що перша людина, яка зайде на Введення до хати, принесе лихо або добро. Якщо сусід приходив з грошима - це означало збагачення в майбутньому році, а якщо просили щось позичити - до збідніння.

Що не можна робити на третю пречисту

За українськими традиціями, на Першу Пречисту не можна:

займатися садовими та городніми роботами

заходити до чужої хати

прати білизну

Втім, церква не має прямої заборони працювати, однак цього дня варто присвятити час молитвам та духовності.