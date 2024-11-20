Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024 года: история, традиции и главные запреты праздника

В этот четверг 21 ноября в Украине отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Также этот важный для верующих праздник называют "Третья Пречистая".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю праздника, а также о том, что нельзя делать в этот день.

История праздника

Праздники в честь Пресвятой Богородицы - главные дни в церковном календаре после праздников Господних. Введение во храм Пресвятой Богородицы, которое во многих богослужениях называется "Вход во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии", освещает рождение и детство Богоматери.

Кроме этого, это один из 12 самых больших церковных праздников, который имеет один день предпраздника и четыре дня после праздника.

По преданию, родители Девы Марии, Анна и Иоаким, долго не могли иметь детей. Пара дала обещание, что, если у них родится сын или дочь, ребенка отдадут в храм на службу Богу.

Их молитвы были услышаны - впоследствии у Анны и Иоакима родилась дочь. Когда девочке исполнилось три года, родители отвели ее в храм, что было символическим важным событием.

Когда Мария достигла подросткового возраста, она, согласно традициям, не могла находиться в храме, чтобы не осквернить святые места. По мнению священников, она должна была найти жениха, но Мария решила сохранить девство и посвятить свою жизнь Богу. Поэтому Марию поручили на попечение старому Иосифу Обручнику.

В честь этого события праздник Введения был установлен церковью, ориентировочно в IX веке. Однако в Европе праздник стал распространен только со второй половины XV века.

Традиции Введение во храм Пресвятой Богородицы

Несмотря на соблюдение запретов Рождественского Поста, сегодня позволяют употреблять рыбу. В церквях совершается величие Пресвятой Богородицы на ранних службах и торжественная Литургия.

Какие традиции Введение во храм Пресвятой Богородицы (скриншот / pomisna.info)

Праздник является определенным ориентиром для окончания осеннего сезона и начала зимнего - эту дату считали, планируя огородные работы.

К тому же украинцы верили, что первый человек, который зайдет на Введение в дом, принесет беду или добро. Если сосед приходил с деньгами - это означало обогащение в будущем году, а если просили что-нибудь одолжить - к обеднению.

Что нельзя делать на третью пречистую

По украинским традициям, на Первую Пречистую нельзя:

заниматься садовыми и огородными работами

заходить в чужой дом

стирать белье

Впрочем, у церкви нет прямого запрета работать, однако в этот день стоит посвятить время молитвам и духовности.