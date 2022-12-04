Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022: що категорично не можна робити у свято

Традиції та звичаї свята

На Введення в храм Богородиці заведено читати молитви й відвідувати богослужіння. У цей день вагітні та бездітні моляться про благополучні пологи.

Як відомо, Богородиця вважається покровителькою жінок, тому вони моляться про щасливу жіночу долю.

Також існує традиція приводити дітей до храму на першу в їхньому житті сповідь. Правильно провести свято з рідними й близькими, а також сходити куди-небудь разом з дитиною.

Що не можна робити у цей день

У цей день не можна веселитися та забороняється робити тяжку роботу. До того ж не можна шити та в'язати.

Окрім того, не можна укладати шлюби та вінчатися. Відповідна заборона поширюється на всі дні Різдвяного посту, але особливо сильна на Третю Пречисту.

Заборонено в це світле свято лаятися, заздрити, засуджувати інших людей та бажати їм зла. Також не можна давати і брати гроші в борг.

Прикмети свята