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Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022: що категорично не можна робити у свято

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022 (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Введення в храм Пресвятої Богородиці - це велике християнське свято, яке православні України відзначають 4 грудня. У народі його також називають Третя Пречиста. Також це одне з двонадесятих свят і присвячене Діві Марії.

Що не можна робити у цей день - читайте нижче.

Традиції та звичаї свята

На Введення в храм Богородиці заведено читати молитви й відвідувати богослужіння. У цей день вагітні та бездітні моляться про благополучні пологи.

Як відомо, Богородиця вважається покровителькою жінок, тому вони моляться про щасливу жіночу долю.

Також існує традиція приводити дітей до храму на першу в їхньому житті сповідь. Правильно провести свято з рідними й близькими, а також сходити куди-небудь разом з дитиною.

Що не можна робити у цей день

У цей день не можна веселитися та забороняється робити тяжку роботу. До того ж не можна шити та в'язати.

Окрім того, не можна укладати шлюби та вінчатися. Відповідна заборона поширюється на всі дні Різдвяного посту, але особливо сильна на Третю Пречисту.

Заборонено в це світле свято лаятися, заздрити, засуджувати інших людей та бажати їм зла. Також не можна давати і брати гроші в борг.

Прикмети свята

  • Здавна вважалося, якщо у цей день спекотна погода, то зима буде холодною;
  • Сніг весь день не тане - до хорошого врожаю в наступному році;
  • Якщо небо з ранку ясне і синє - то до швидкого похолодання;
  • Якщо буде сильний мороз, то він протримається аж до Різдва;
  • В цей день якщо першою в гості прийде жінка - чекай на невдачі, якщо чоловік - на господарів дому чекають багатство.

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