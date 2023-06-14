"Вона вчинила страшну річ": екс-регіонал Чорновіл сказав, що думає про Аліну Михайлову

Після нападу 13 червня колишній народний депутат-"регіонал" Тарас Чорновіл розповів, кого насправді звинувачує у скоєному та що думає про Аліну Михайлову.

Що він сказав про напад і причетність Михайлової до інциденту - читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто напав на Чорновола

За словами колишнього нардепа, на нього напали "справжні тітушки", які були в Україні ще 9 років тому.

"На мене напали звичайнісінькі тітушки. Серед цієї зграї з 20 осіб лише двоє щось говорили. У тих двох було завдання відпрацювати на камери. Не давали мені сказати ані слова, тільки верещали. І це все знімає десяток камер. Спеціально підготовлених для створення картинки", - сказав вінв інтерв'ю "Главкому".

Разом із тим він зазначає, що Аліна Михайлова, на його думку, не має жодного стосунку до цієї ситуації.

"У цій ситуації я не маю ніяких претензій до Аліни Михайлової. Вважаю, що вона вчинила страшну річ, обізвавши половину суспільства "порохоботами". Включно із тими людьми, які не є прихильниками Петра Порошенка. Є окреме середовище патріотичних громадян, не лояльне до влади. От на нього і йде наступ", - пояснив Чорновіл.

Натомість у нападі він звинувачує "провладних політиків".

З чого все почалося

29 травня нардеп опублікував фрагмент інтерв'ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій, де заявив, що "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати.

Він назвав військового медика та волонтера Михайлову "підолігархічною шм*рою", проте вже за кілька днів заперечив власним словам після того, як отримав багато гнівних коментарів.

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13 червня на нього здійснили напад: молодики облили його зеленкою та сечею, після чого закинули у сміттєвий бак. Це нібито мало стати покаранням за те, що Чорновіл образив Аліну Михайлову.

Згодом повідомлення Чорновіл видалив, проте написав новий пост, в якому спробував виправдатися.

Після зустрічі з активістами колишній "регіонал" почав дзвонити в поліцію та повідомляти про напад прямо зі смітника. Люди кричали йому "ганьба" та "сором".

Як Аліна Михайлова відреагувала на слова Чорновола

У своєму Twitter дівчина загиблого військового Да Вінчі висловилася, що думає про сміттєву люстрацію Чорновола.

"По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали та запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню. По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадникам, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні. По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шм*ри, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!" - написала військова.

Скриншот: twitter.com/Mykhailova_A