Вважав, що її "можна отримати". Ведучий розповів, як йому відмовила Меган Маркл

Що хотів ведучий від Меган Маркл

Рассіло, який з’явився у випуску "Подкасту Білла Сіммонса", розповів, що у минулому помилково вважав Меган "доступною". Під час діалогу він пригадав, як запропонував Маркл взяти участь у його спортивному шоу, але та відповіла відмовою.

"Це були всі моделі в купальниках Sports Illustrated. Тож на Маркл ніхто не звертав уваги. Я подумав: "це моя смуга. Вона, ймовірно, зараз трохи сумнівається в собі. Вона ніколи не була більш доступною", - заявив ведучий.

Як зазначає джерело, у заході тоді брали участь моделі Кріссі Тейган, Ханна Девіс, Ніна Агдал, а також 43-річна Маркл. Крім того, її колеги - актори Ніна Добрев і Майкл Б. Джордан.

Рассіло тоді не став коментувати свою думку з приводу гри, проте поділився, як хотів, аби Меган долучилася до його спортивної програми.

"Це був дуже м’який продаж. Я сказав: "Ей, я знаю, що новий сезон виходить. Якщо ви коли-небудь захочете прийти на шоу, щоб прорекламувати його". Це було дуже професійно", - заявив він.

Спортивний ведучий пригадав діалог з Меган Маркл (Фото: Getty Images)

Ведучий не став приховувати, що його слова мали прихований підтекст, але Маркл на цю "наживку" не повелася.

"Це була холодна відповідь. Це було щось на кшталт: "Ой, я нічого не знаю про спорт, але дякую за пропозицію", - пригадав Райен.

Меган Маркл відома своєю роллю Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори", якого вийшло аж сім сезонів. Він транслювався з 2011 по 2018 рік.

Після заміжжя герцогиня Сассекська залишила акторську справу та повністю занурилася у нове для себе життя. Їхнє весілля відбулося у каплиці Святого Георгія у Лондоні, в травні 2018 року.

Маркл в минулому мала успішну акторську та модельну кар'єру (Фото: Getty Images)

Два роки пара жила у Британії, поки не вирішила відмовитися від королівських обов’язків і переїхати до Каліфорнії, аби мати більше власного простору та життя.

На цьому тлі між Меган, Гаррі та іншими представниками королівської родини виникло чимало суперечностей, які не припиняються й досі. Тому королівським експертам лише доводиться робити власні припущення, що ж може покращити їхні стосунки та зруйнувати цю кількарічну ворожнечу.