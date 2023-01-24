Вушні краплі не лікують! Лікар зробив важливу заяву про лікування отиту

Що не так із вушними краплями

"Проблема наступна. Дуже часто при гострому середньому отиті призначаються вушні краплі з антибіотиками (ципрофарм, тобрекс, отофа) або анестетиками (отіпакс, ототон, дробпекс) додатково до системного антибіотика або без нього", - пише лікар.

Таким чином формується хибна думка, що вушні краплі допоможуть вилікувати середній отит.

Це неправильно з декількох простих причин:

гострий середній отит в багатьох випадках проходить сам, без антибіотика, хоч це і є бактеріальною інфекцією.

цілком достатньо прийняти знеболювальне, щоб перечекати, поки організм впорається з інфекцією

барабанна перетинка зберігає свою цілісність, а відповідно все, що ви закрапаєте у вушний канал не потрапляє в порожнину середнього вуха

А коли вушні краплі допоможуть

"Вушні краплі з антибіотиком потрібні при зовнішньому отиті (отит пірнальника) та дуже рідко при середньому отиті, коли у вусі стоїть тимпаностома (трубочка в барабанній перетинці), що дозволяє потрапити краплям в середнє вухо", - пояснює фахівець.

Краплі з анестетиками не мають жодного сенсу в лікуванні, адже не є антибіотиками та погано знеболюють.

Тому гострий середній отит або пройде сам на знеболювальних засобах, або потребує додатково системного антибіотика, якщо на нього є показання.