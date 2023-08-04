На вулицях Києва труять щурів: що потрібно знати власникам собак

У Києві труять щурів

Власників собак просять звернути особливу увагу на безпеку улюбленців. Також повідомляють, що вже відомо про кілька випадків отруєння собак у Києві цією отрутою.

На фото ви можете побачити, як виглядає пакетик з отрутою. Його знайшли на Хрещатику.

У Києві труять щурів м'ясним фаршем з отрутою (фото: Telegram/Київський рух)

Що робити, якщо ви побачили отруту на вулиці

Для того, щоб собака не з'їв або не облизав на вулиці щось не те, перед прогулянкою на нього можна надіти намордник-кошик. Проте все ж таки шанс того, що тварина може вдихнути небезпечну речовину, залишається.

Як розпізнати отруєння – основні симптоми

Симптомами отруєння є:

анемічність слизових, поява на них крововиливів

кровотечі з носа, рота, анального отвору

пронос і блювання з домішками крові

загальна слабкість, відмова від їжі

судоми

Отрута порушує роботу системи зсідання крові. Симптоми виявляються від кількох годин до доби.

При появі якогось із вищеперелічених симптомів потрібно обов'язково дзвонити до ветеринарної клініки та везти туди тварину.