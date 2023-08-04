На улицах Киева травят крыс: что нужно знать владельцам собак

В Киеве травят крыс

Владельцев собак просят обратить особое внимание на безопасность питомцев. Также сообщают, что уже известно о нескольких случаях отравления собак в Киеве этим ядом.

На фото вы можете увидеть, как выглядит пакетик с ядом. Его нашли на Крещатике.

В Киеве травят крыс мясным фаршем с ядом (фото: Telegram/Киевский движ)

Что делать, если вы увидели яд на улице

Для того чтобы собака не съела или не облизала на улице что-то не то, перед прогулкой на нее можно надеть намордник-корзинку. Однако все же шанс того, что животное может вдохнуть опасное вещество, остается.

Как распознать отравление - основные симптомы

Симптомами отравления являются:

анемичность слизистых, появление на них кровоизлияний

кровотечения из носа, рта, анального отверстия

понос и рвота с примесями крови

общая слабость, отказ от еды

судороги

Яд нарушает работу системы свертывания крови. Симптомы проявляются от нескольких часов до суток.

При появлении какого-либо из вышеперечисленных симптомов нужно обязательно звонить в ветеринарную клинику и везти туда питомца.