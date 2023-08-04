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На улицах Киева травят крыс: что нужно знать владельцам собак

Фото: В Киеве травят крыс (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на центральных улицах начали бороться с крысами. Для грызунов разбрасывают мясо с мясным фаршем, чтобы вызвать их смерть. Такие приманки могут быть опасны для собак.

Как они выглядят, рассказали в Telegram-канале "Киевский движ".

В Киеве травят крыс

Владельцев собак просят обратить особое внимание на безопасность питомцев. Также сообщают, что уже известно о нескольких случаях отравления собак в Киеве этим ядом. 

На фото вы можете увидеть, как выглядит пакетик с ядом. Его нашли на Крещатике.

В Киеве травят крыс мясным фаршем с ядом (фото: Telegram/Киевский движ)

Что делать, если вы увидели яд на улице

Для того чтобы собака не съела или не облизала на улице что-то не то, перед прогулкой на нее можно надеть намордник-корзинку. Однако все же шанс того, что животное может вдохнуть опасное вещество, остается.

Как распознать отравление - основные симптомы

Симптомами отравления являются:

  • анемичность слизистых, появление на них кровоизлияний
  • кровотечения из носа, рта, анального отверстия
  • понос и рвота с примесями крови
  • общая слабость, отказ от еды
  • судороги

Яд нарушает работу системы свертывания крови. Симптомы проявляются от нескольких часов до суток.

При появлении какого-либо из вышеперечисленных симптомов нужно обязательно звонить в ветеринарную клинику и везти туда питомца.

Как мы ранее писали, в Киеве зафиксировали самую большую серую крысу в мире.

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Киев