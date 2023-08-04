На улицах Киева травят крыс: что нужно знать владельцам собак
В Киеве на центральных улицах начали бороться с крысами. Для грызунов разбрасывают мясо с мясным фаршем, чтобы вызвать их смерть. Такие приманки могут быть опасны для собак.
Как они выглядят, рассказали в Telegram-канале "Киевский движ".
В Киеве травят крыс
Владельцев собак просят обратить особое внимание на безопасность питомцев. Также сообщают, что уже известно о нескольких случаях отравления собак в Киеве этим ядом.
На фото вы можете увидеть, как выглядит пакетик с ядом. Его нашли на Крещатике.
В Киеве травят крыс мясным фаршем с ядом (фото: Telegram/Киевский движ)
Что делать, если вы увидели яд на улице
Для того чтобы собака не съела или не облизала на улице что-то не то, перед прогулкой на нее можно надеть намордник-корзинку. Однако все же шанс того, что животное может вдохнуть опасное вещество, остается.
Как распознать отравление - основные симптомы
Симптомами отравления являются:
- анемичность слизистых, появление на них кровоизлияний
- кровотечения из носа, рта, анального отверстия
- понос и рвота с примесями крови
- общая слабость, отказ от еды
- судороги
Яд нарушает работу системы свертывания крови. Симптомы проявляются от нескольких часов до суток.
При появлении какого-либо из вышеперечисленных симптомов нужно обязательно звонить в ветеринарную клинику и везти туда питомца.
Как мы ранее писали, в Киеве зафиксировали самую большую серую крысу в мире.