Втрачаються всі вітаміни! Названо найгірший спосіб приготування овочів

Овочі - джерело вітамінів і мінералів, але спосіб їх приготування може суттєво впливати на користь для здоров’я. Деякі методи зберігають максимум поживних речовин, тоді як інші - все руйнують.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Деталі дослідження

У 2023 році дослідження під керівництвом Університету науки і технологій Бангладеш Шахджалал вивчали вплив кип’ятіння, приготування на пару та мікрохвильової печі на шість популярних продуктів. До них належали гарбуз, зелений горошок, перець, шпинат та морква.

В результаті було виявлено, що кип’ятіння мало найзгубніший вплив на біохімічні сполуки у продуктах. Сюди відносяться антиоксидантні поліфеноли, кількість яких знизилася серед більшості овочів. У шпинаті відбулось найбільше зниження аскорбінової кислоти, відомої як вітамін С.

Смаження у великій кількості олії не тільки руйнує поживні речовини, а й додає зайві калорії.

Перегрів і повторне розігрівання - що довше овочі піддаються термічній обробці, то менше в них залишається вітамінів.

Найкращий метод приготування овочів

Мікрохвильова піч була визнана найефективнішим методом збереження поживної цінності овочів. Вчені відзначили, що 90% вітаміну С зберігається в усіх випадках. Приготування на пару також мало помірний вплив і було особливо корисним для збереження протизапальних флавоноїдів.

Також такий метод краще зберігає загальну кількість фенолів.

Фенольні сполуки зазвичай мають протизапальні властивості та інші переваги для здоров’я, які можуть допомогти організму боротися з проблемами, пов’язаними з окислювальним стресом, такими як хвороби серця.

Доктор Кейт Воррінер розповіла, якщо ви додасте воду, яка використовується для кип’ятіння, у супи та рагу, ви також зможете зберегти будь-які втрачені поживні речовини.